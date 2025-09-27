美8月核心PCE增2.9%符預期 Fed年底前再降息機率升高

美國8月消費支出維持熱絡，通膨指標也大致符合預估，顯示關稅對消費及通膨的負面衝擊還不明顯，聯準會（Fed）也可能因為通膨並未急升，能夠更加聚焦勞動市場，今年底前進一步降息機率升高，但經濟表現仍然穩健，因此無須快速且大幅降息。

最新數據雖維持住Fed會進一步降息預期，卻對大幅降息預期澆冷水，美股三大指數26日早盤漲跌互見，道瓊工業指數漲0.6%，標普500指數小跌0.5%，美元指數小貶0.3%，報98.236。

核心PCE通膨

美國商務部經濟分析局26日公布，評估通膨走勢的8月整體個人消費支出（PCE）平減指數比去年同期上升2.7%，符合預估，但略高於7月時的2.6%升幅；8月PCE平減指數月升0.3%，也符合預估，也同樣高於7月升幅。

Fed最重視的核心PCE平減指數則比去年同期上升2.9%，符合預估，與7月升幅相同；月升幅0.2%，也符合預估，且與7月相同（原先公布增幅為0.3%）。扣除居住成本後的超核心PCE平減指數月升0.3%，升幅與7月時相同。

此外，8月個人消費支出比7月增加0.6%，扣除通膨後的實質個人消費支出比7月增加0.4%，都高於經濟學者預估，反映消費支出依然熱絡。8月個人所得增加0.4%，增幅與7月相同，優於預估的0.3%。

消費支出持續強勁，進一步顯示第3季經濟表現維持穩健，有助推升本季經濟成長率，並且從消費行為來看，民眾還沒有面臨失業的危機感，且通膨並未減緩，因此Fed沒必要深度降息。

經濟學者強調，要維持消費力道，關鍵就在於就業動能仍強；因此，10月底Fed是否再次降息，關鍵在於10月公布的9月就業報告強弱。