美國9月消費者信心降至四個月低點 長期通膨預期攀升

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
密西根大學消費者調查指出，美國9月消費者信心大幅下降，顯示消費者益發擔憂物價上漲對個人財務的衝擊。歐新社
密西根大學消費者調查指出，美國9月消費者信心大幅下降，顯示消費者益發擔憂物價上漲對個人財務的衝擊；短期通膨預期微降，長期則上升。

9月信心指數終值降到55.1，遠低於8月時的58.3，也低於之前的初估值55.4，是四個月來最低。對未來一年的通膨預期為年升4.7%，比9月初估值及8月的水準略低；對未來五年及10年通膨預期年升率則升到3.7%。

美國密大消費者調查主任徐薈安在聲明中指出，「消費者對物價居高不下持續感到挫折，44%的受訪者提到高物價正在侵蝕個人財務，是一年來最高。本月的訪調中，凸顯消費者對未來通膨升高及就業市場減弱的風險都備感壓力」。

但由於股市強勁，持有較多股票的消費者仍表示財務穩健，「這也是近月來整體消費支出相對強韌的原因」。

調查並顯示，信心現況指標從8月的61.7降到60.4；預期指標降到51.7，為四個月來低點。

