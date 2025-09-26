挑戰大陸霸權？這家美國新創公司拚不仰賴稀土製造磁鐵

美國新創公司Niron Magnetics正嘗試不使用稀土元素來製造磁鐵，以協助美國避開中國大陸對這些關鍵礦物的支配。若成功，將是讓稀土維持了超過半世紀重要工業原料地位以來的創舉。

已獲得車廠Stellantis和通用汽車資助的Niron，正在明尼蘇達州興建一座年產能1,500公噸的工廠，據稱可滿足美國的3%磁鐵需求。

英國金融時報（FT）報導，Niron的技術，是仰賴共同創辦人王建平的研究。同時也在明尼蘇達大學擔任教授的王建平發現，磁性物質氮化鐵的磁性比其他磁性物質要強大18%；氮和鐵分別是大氣和地殼中含量最多的元素之一。

磁鐵是國防、汽車、醫療和娛樂科技等方面的重要原料，且因製造用途增加，已然不可或缺。磁鐵傳統上仰賴釹、鋱和鐠等稀土做為磁性物質，但中國大陸對這些元素供應的主宰，已成為業界和華府的焦慮來源。磁鐵的主要製造商大多集中在中國大陸，日立（Hitachi）等日企也占有一席之地。

不過，外界仍質疑Niron其不含稀土的磁鐵設計，是否管用。稀土諮詢服務業者JOC創辦人John Ormerod表示，「這是人們夢寐以求的磁鐵，因為鐵和氮蘊藏豐沛且成本低」，但「我們尚未從Niron獲得任何數據，這令人感到挫折，無法做出100%準確的評估」。

卡內基國際和平基金會永續、氣候和地緣政治專案研究員Milo McBridge也表示，雖然Niron邁向商業化是「好預兆」，但其產品的終端運用尚未確定。

Niron已從Stellantis、通用創投子公司、Volvo和三星電子獲得1.5億美元資金，並在1月獲得美國能源部和財政部獲得5,220萬美元的租稅減免，還有2022年從能源部研發署取得的1,750萬美元。

磁鐵需求正在飆增，預估2030年將短缺55,000萬公噸。Stellantis北美技術中心主管Mark Champine表示：「永久磁鐵存在於所有驅動現代世界的裝置裡。Niron正在滿足這個緊急需求。」