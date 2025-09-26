聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果如何辦到？iPhone 17不靠AI卻掀換機潮 分析師揭關鍵差異
Evercore ISI周五（26日）公布報告顯示，在針對美國近4,000名消費者的年度調查中發現，蘋果公司（Apple）iPhone 17系列新機掀起「優於預期的換機潮」。該機構也重申對蘋果股票「優於大盤」的評級，並將目標價由260美元上調至290美元。
Evercore分析師指出，被定位為高階款的iPhone 17 Pro與Pro Max機型「持續受到消費者青睞」，有56%受訪者打算購買其中一款，高於過去平均50%的水準；相較下，僅9%受訪者表示預計購買Air機型。
該機構說，根據電信商T-Mobile首周強勁銷售成績，「我們認為蘋果的核心優勢仍集中在Pro系列，而iPhone 17看來已超越原先預期」。
Evercore表示，蘋果此次聚焦於新機的基礎硬體，激發了換機需求，更多受訪者提及新鏡頭、電池與螢幕，對人工智慧（AI）功能的關注則明顯下滑，「這個關鍵差異應會讓今年的需求更為持久，因為去年市場的興趣是由Apple Intelligence帶動，但最終令人失望」。
華爾街普遍看漲蘋果。FactSet追蹤的50個機構中，30間給予蘋果「買進」或相當評級，18家評為「持股續抱」，僅2間評為「賣出」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言