快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果如何辦到？iPhone 17不靠AI卻掀換機潮 分析師揭關鍵差異

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Evercore表示，蘋果此次聚焦於新機的基礎硬體，激發了換機需求。路透
Evercore表示，蘋果此次聚焦於新機的基礎硬體，激發了換機需求。路透

Evercore ISI周五（26日）公布報告顯示，在針對美國近4,000名消費者的年度調查中發現，蘋果公司（Apple）iPhone 17系列新機掀起「優於預期的換機潮」。該機構也重申對蘋果股票「優於大盤」的評級，並將目標價由260美元上調至290美元。

Evercore分析師指出，被定位為高階款的iPhone 17 Pro與Pro Max機型「持續受到消費者青睞」，有56%受訪者打算購買其中一款，高於過去平均50%的水準；相較下，僅9%受訪者表示預計購買Air機型。

該機構說，根據電信商T-Mobile首周強勁銷售成績，「我們認為蘋果的核心優勢仍集中在Pro系列，而iPhone 17看來已超越原先預期」。

Evercore表示，蘋果此次聚焦於新機的基礎硬體，激發了換機需求，更多受訪者提及新鏡頭、電池與螢幕，對人工智慧（AI）功能的關注則明顯下滑，「這個關鍵差異應會讓今年的需求更為持久，因為去年市場的興趣是由Apple Intelligence帶動，但最終令人失望」。

華爾街普遍看漲蘋果。FactSet追蹤的50個機構中，30間給予蘋果「買進」或相當評級，18家評為「持股續抱」，僅2間評為「賣出」。

消費者 大盤 iPhone 17 手機 蘋果 股票 AI

延伸閱讀

蘋果等企業大聘H1-B員工又裁員 參議員要求解釋

中國勞工觀察：鄭州富士康生產iPhone17工時嚴重超標、強迫學生上夜班

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

小米17系列手機亮相 加量不加價

相關新聞

蘋果如何辦到？iPhone 17不靠AI卻掀換機潮 分析師揭關鍵差異

Evercore ISI周五（26日）公布報告顯示，在針對美國近4,000名消費者的年度調查中發現，蘋果公司（Apple...

美股早盤／3大指數走高！傳與台積電洽談合作 英特爾勁揚逾4%

美國8月通膨數據符合預期，維持美國聯準會（Fed）將繼續降息的預期，激勵美國股市三大指數26日早盤走高，道瓊工業指數漲逾...

金價漲勢該熄火了？分析師搖頭：上漲步伐Q4可能放慢「但不會停下」

金價正邁向連續第六周上漲，到9月底本季落幕時，也幾乎篤定以上漲作收。在歷經如此凌厲的漲勢後，浮現了一些黃金「漲夠了」的聲...

美國8月個人支出熱絡！通膨未見惡化 Fed再度降息機率升高

美國8月個人消費支出（PCE）持續熱絡，且優於預估；通膨並未惡化，大致符合預估，顯示關稅對消費及通膨的負面影響並不明顯；...

挑戰大陸霸權？這家美國新創公司拚不仰賴稀土製造磁鐵

美國新創公司Niron Magnetics正嘗試不使用稀土元素來製造磁鐵，以協助美國避開中國大陸對這些關鍵礦物的支配。若...

美國投資人持股比重創高 預示長期報酬率將偏低

目前美國個別及機構投資人的持股比重達到空前高點，現金比重則是次低。歷史經驗顯示，在這種情況下，投資人未來十年的長期報酬率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。