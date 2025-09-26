快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

美國投資人持股比重創高 預示長期報酬率將偏低

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報
目前美國個別及機構投資人的持股比重達到空前高點，現金比重則是次低。路透
目前美國個別及機構投資人的持股比重達到空前高點，現金比重則是次低。路透

目前美國個別及機構投資人的持股比重達到空前高點，現金比重則是次低。歷史經驗顯示，在這種情況下，投資人未來十年的長期報酬率將偏低，年均報酬率約僅5%。

個別與機構投資人的現金比重向來備受關注。直覺上如果現金比重較高，市場應該更為穩定，因為投資人擁有更多現金緩衝部位，風險資產的比重不會極度偏高，因此在市場出現初期的緊張訊號時，投資人比較不可能立即拋售，從而加重市場賣壓。但這種直覺是否正確，卻難以確定。

Ned Davis研究公司（NDR）以聯準會（Fed）編製的基金流量報告、及投資公司研究所（ICI）編製的共同基金數據為基礎，持續追蹤家庭的股票與現金配置比重，包括家庭直接持有、以及透過共同基金與退休金基金間接持有的股票，結果發現投資人目前的現金比重約為20%，是二戰以來、不計達康泡沫時期的最低水準；股票比重則在6月底時達到空前高點，而且現在很可能更高。

NDR研究主管指出，在股票比重達到最高時，之後十年的平均年投資報酬率為5%，在比重最低時，之後十年的年均報酬率為16%。持股比重高低與未來報酬率之間這種反比關係始終一致。

許多投資人都注意到，這種說法往往與一些價值比率所做的預測相同，例如景氣循環調整本益比（CAPE）等；簡言之，就是當股價偏高，且投資人持股比重也偏高時，長期投資報酬率將很難看。究其原因，則是當股價快速上漲時，股票投資比重便自動上升，股價也自然會偏高。

報酬率 投資人 聯準會 美國 股票 美股

延伸閱讀

美國8月個人支出熱絡！通膨未見惡化 Fed再度降息機率升高

美國南卡教育廳長訪台 與教部簽備忘錄推動訪問教師計畫

報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

川普對專利藥開徵100%關稅 學者估對台影響不大 國內輸美多學名藥

相關新聞

蘋果如何辦到？iPhone 17不靠AI卻掀換機潮 分析師揭關鍵差異

Evercore ISI周五（26日）公布報告顯示，在針對美國近4,000名消費者的年度調查中發現，蘋果公司（Apple...

美股早盤／3大指數走高！傳與台積電洽談合作 英特爾勁揚逾4%

美國8月通膨數據符合預期，維持美國聯準會（Fed）將繼續降息的預期，激勵美國股市三大指數26日早盤走高，道瓊工業指數漲逾...

金價漲勢該熄火了？分析師搖頭：上漲步伐Q4可能放慢「但不會停下」

金價正邁向連續第六周上漲，到9月底本季落幕時，也幾乎篤定以上漲作收。在歷經如此凌厲的漲勢後，浮現了一些黃金「漲夠了」的聲...

美國8月個人支出熱絡！通膨未見惡化 Fed再度降息機率升高

美國8月個人消費支出（PCE）持續熱絡，且優於預估；通膨並未惡化，大致符合預估，顯示關稅對消費及通膨的負面影響並不明顯；...

挑戰大陸霸權？這家美國新創公司拚不仰賴稀土製造磁鐵

美國新創公司Niron Magnetics正嘗試不使用稀土元素來製造磁鐵，以協助美國避開中國大陸對這些關鍵礦物的支配。若...

美國投資人持股比重創高 預示長期報酬率將偏低

目前美國個別及機構投資人的持股比重達到空前高點，現金比重則是次低。歷史經驗顯示，在這種情況下，投資人未來十年的長期報酬率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。