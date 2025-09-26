美國投資人持股比重創高 預示長期報酬率將偏低

目前美國個別及機構投資人的持股比重達到空前高點，現金比重則是次低。歷史經驗顯示，在這種情況下，投資人未來十年的長期報酬率將偏低，年均報酬率約僅5%。

個別與機構投資人的現金比重向來備受關注。直覺上如果現金比重較高，市場應該更為穩定，因為投資人擁有更多現金緩衝部位，風險資產的比重不會極度偏高，因此在市場出現初期的緊張訊號時，投資人比較不可能立即拋售，從而加重市場賣壓。但這種直覺是否正確，卻難以確定。

Ned Davis研究公司（NDR）以聯準會（Fed）編製的基金流量報告、及投資公司研究所（ICI）編製的共同基金數據為基礎，持續追蹤家庭的股票與現金配置比重，包括家庭直接持有、以及透過共同基金與退休金基金間接持有的股票，結果發現投資人目前的現金比重約為20%，是二戰以來、不計達康泡沫時期的最低水準；股票比重則在6月底時達到空前高點，而且現在很可能更高。

NDR研究主管指出，在股票比重達到最高時，之後十年的平均年投資報酬率為5%，在比重最低時，之後十年的年均報酬率為16%。持股比重高低與未來報酬率之間這種反比關係始終一致。

許多投資人都注意到，這種說法往往與一些價值比率所做的預測相同，例如景氣循環調整本益比（CAPE）等；簡言之，就是當股價偏高，且投資人持股比重也偏高時，長期投資報酬率將很難看。究其原因，則是當股價快速上漲時，股票投資比重便自動上升，股價也自然會偏高。