搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

美股早盤／3大指數走高！傳與台積電洽談合作 英特爾勁揚逾4%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市26日早盤走揚，英特爾股價一度大漲逾4%。路透
美國8月通膨數據符合預期，維持美國聯準會Fed）將繼續降息的預期，激勵美國股市三大指數26日早盤走高，道瓊工業指數漲逾370點。英特爾（Intel）據傳已與台積電接洽投資或合作的可能性，股價26日早盤大漲逾4%。

美股標普500指數26日早盤上漲0.58%至6,643.13點，道瓊指數漲372.53點或0.81%，報46,319.85點，那斯達克綜合指數約漲0.4%。受軟體巨擘（Oracle）和其他人工智慧（AI）概念股持續走跌影響，美股截至25日已連續三個交易日收黑。

華爾街日報報導，美國總統川普上月表態有意入股英特爾前，英特爾已就投資或製造合作事宜與一些公司接洽，台積電是其中之一。英特爾股價25日收盤勁揚近9%，26日早盤最多再漲4.7%，報35.59美元，台積電ADR一度跌逾1%。

美國商務部26日公布，8月個人消費支出（PCE）物價指數比前月上升0.3%，和去年同期相比上升2.7%，都符合經濟學家預估；剔除食品與能源價格的核心通膨月率0.2%，年率為2.9%，也雙雙符合預期。PCE物價指數是Fed青睞的通膨指標。

美國25日大幅上修第2季國內生產毛額（GDP）成長率至3.8%，上周首次請領失業救濟金人數也下滑，而且遠低於預期。投資人擔心首次請領失業救濟金人數減少可能意味經濟表現穩健，進而削弱Fed降息理由。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，美國8月PCE物價指數出爐後，市場持續押注Fed今年底前將降息兩次、每次1碼，與Fed預測一致。

