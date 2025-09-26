快訊

南韓將推動匯市24小時交易 力拚進入MSCI已開發市場

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓將推動外匯市場全天候交易，改善外資流入管道。路透
南韓將推動外匯市場全天候交易，改善外資流入管道。路透

南韓企劃財政部26日宣布，將推行外匯市場24小時全天候交易，並建立境外的韓元結算體系，以改善外資流入的管道，爭取被納入MSCI已開發市場指數

韓聯社報導，目前南韓匯市運作至當地時間凌晨2時，有利於歐洲投資人交易，若改為24小時交易，有助於擴及美國投資人。同時，首爾當局將允許外國投資人在境外使用韓元結算體系，使外國金融機構可在境內開設韓元帳戶，直接以韓元結算。

企劃財政部表示，將在今年底前發布被納入MSCI已開發市場指數的路線圖，並在明年某個時點推動開放外匯市場，凸顯南韓總統李在明領導的政府持續推動市場改革，以對齊國際標準。

南韓要被納入MSCI已開發市場股市指數，所面臨的一大挑戰一直都是匯市的結構限制。MSCI在6月的市場分類評估中強調，南韓若要符合已開發市場資格，韓元必須能全面自由兌換，並表示南韓也應取消資本管制，建立更深、流動性更強的境內與境外市場，縮小買賣價差。

