美國8月個人支出熱絡！通膨未見惡化 Fed再度降息機率升高
美國8月個人消費支出（PCE）持續熱絡，且優於預估；通膨並未惡化，大致符合預估，顯示關稅對消費及通膨的負面影響並不明顯；由於通膨並未急升，使聯準會（Fed）今年內進一步降息的機率升高。
各項數據如下：
代表通膨率的整體PCE平減指數比7月上升0.3%，符合預估，高於7月時的0.2%升幅；若跟去年同期相比則上升2.7，符合預估，高於7月時的2.6%升幅。
Fed最重視的核心PCE平減指數比7月上升0.2%，符合預估，也與7月相同（原先公布增幅為0.3%）；和去年同期相比則上升2.9%，符合預估，也與7月升幅相同。
個人消費支出比7月增加0.6%，高於預估及7月時的0.5增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出比7月增加0.4%，高於預估的0.2%，與7月時的0.4%持平（原先公布增幅為0.3%）。
個人所得增加0.4%，增幅與7月相同，優於預估的0.3%。
