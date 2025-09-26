金價漲勢該熄火了？分析師搖頭：上漲步伐Q4可能放慢「但不會停下」

金價正邁向連續第六周上漲，到9月底本季落幕時，也幾乎篤定以上漲作收。在歷經如此凌厲的漲勢後，浮現了一些黃金「漲夠了」的聲音，但彭博資訊分析師解讀，這些唱衰者可能判斷失準。

金價漲勢很可能該熄火，甚至小幅回調，季末獲利了結，可能導致金價在下周初小跌。不過，黃金在第4季仍有望再漲，而非下跌，原因是黃金仍可仰仗多重動能，漲勢具備廣泛基礎。

看好黃金的原因包括，各國央行仍持續增持黃金；聯準會（Fed）下季有望再度降息，進而拖累美元；儘管指數股票型基金（ETF）的黃金持有量激增，仍較2020年的峰值少約470噸，顯示有繼續增持空間；此外，俄羅斯與北約的緊張情勢也已升溫。

還得考量川普因素。這位美國總統的貿易戰尚未止息，他在過去數小時針對特定產業祭出關稅，也將持續擴大自己對Fed的影響力，包括對理事庫克的法律挑戰。

凡此種種，造就出有利於黃金的環境。今年來對黃金資產的重新評估，激勵黃金在這段期間累計上漲逾40%，儘管年底前的漲幅可能不會如此亮眼，但仍有望維持上漲格局。