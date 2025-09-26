快訊

獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

單身投資法？他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後驚人獲利曝

金價漲勢該熄火了？分析師搖頭：上漲步伐Q4可能放慢「但不會停下」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
彭博資訊專家認為，金價在第4季仍有望再漲。路透
彭博資訊專家認為，金價在第4季仍有望再漲。路透

金價正邁向連續第六周上漲，到9月底本季落幕時，也幾乎篤定以上漲作收。在歷經如此凌厲的漲勢後，浮現了一些黃金「漲夠了」的聲音，但彭博資訊分析師解讀，這些唱衰者可能判斷失準。

金價漲勢很可能該熄火，甚至小幅回調，季末獲利了結，可能導致金價在下周初小跌。不過，黃金在第4季仍有望再漲，而非下跌，原因是黃金仍可仰仗多重動能，漲勢具備廣泛基礎。

看好黃金的原因包括，各國央行仍持續增持黃金；聯準會（Fed）下季有望再度降息，進而拖累美元；儘管指數股票型基金（ETF）的黃金持有量激增，仍較2020年的峰值少約470噸，顯示有繼續增持空間；此外，俄羅斯與北約的緊張情勢也已升溫。

還得考量川普因素。這位美國總統的貿易戰尚未止息，他在過去數小時針對特定產業祭出關稅，也將持續擴大自己對Fed的影響力，包括對理事庫克的法律挑戰。

凡此種種，造就出有利於黃金的環境。今年來對黃金資產的重新評估，激勵黃金在這段期間累計上漲逾40%，儘管年底前的漲幅可能不會如此亮眼，但仍有望維持上漲格局。

黃金 金價 Fed 川普

延伸閱讀

重量級發聲！Fed理事庫克遭川普開除 三位前聯準會主席挺留任

蘋果M系列CPU是否轉單 聚焦

金價節節高升...宜蘭蘇澳觀光系列活動抽1兩黃金 民歌饗宴壓軸開唱

Fed理事庫克涉房貸詐欺 司法部發傳票調查展開調查

相關新聞

僅兩次轉為熊市 美股過去15年為何穩定上漲？這原因經常被忽略

自2008年金融海嘯以來，為何美股可以持續穩定上漲，投資策略師可以隨便列出一大堆理由，但截至目前為止，更重要的原因或許還...

想讓華為壟斷？白宮經濟顧問示警 大陸若無輝達晶片「恐輸AI競賽」

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天說，如果中國停止進口輝達（Nvidia）晶片，將會...

美國8月個人支出熱絡！通膨未見惡化 Fed再度降息機率升高

美國8月個人消費支出（PCE）持續熱絡，且優於預估；通膨並未惡化，大致符合預估，顯示關稅對消費及通膨的負面影響並不明顯；...

金價漲勢該熄火了？分析師搖頭：上漲步伐Q4可能放慢「但不會停下」

金價正邁向連續第六周上漲，到9月底本季落幕時，也幾乎篤定以上漲作收。在歷經如此凌厲的漲勢後，浮現了一些黃金「漲夠了」的聲...

美利率前景不確定性、川普新關稅拖累 亞股普遍收跌

隨著最新數據顯示美國經濟成長優於預期，使得美國利率前景更形複雜，加上美國總統川普再度揚言加徵新關稅，亞洲股市今天普遍挫跌

新ESG潮流席捲全球 即使川普也難擋這股綠能趨勢

美國總統川普本周在聯合國大會發表演說，指稱氣候變遷是「史上最大騙局」，並痛批歐洲力推綠能是「自殺式」能源政策。對有識之士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。