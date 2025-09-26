新ESG潮流席捲全球 即使川普也難擋這股綠能趨勢

美國總統川普本周在聯合國大會發表演說，指稱氣候變遷是「史上最大騙局」，並痛批歐洲力推綠能是「自殺式」能源政策。對有識之士來說，這番話令人哭笑不得--該為地球哭泣，還是嘲笑川普無知、無視地球暖化加劇極端氣候災變歷歷在目？

川普蔑視再生能源，顯然只是把綠能創新視為一股「覺醒」運動。但真正主導再生能源趨勢的主事者可不這麼認為。

歐盟執委會主席范德賴恩說：「潔淨能源不只攸關因應氣候變遷，依我之見，也關係到能源安全性與繁榮。」她表示，再生能源可降低歐洲能源成本（目前比美國高兩、三倍），且有助於減少歐洲對俄羅斯曝險、創造新工作，並驅動發展人工智慧（AI）所需的資料中心。

新ESG潮流席捲全球 勢不可擋

金融時報報導，「新ESG」浪潮勢不可擋，但不是指環境（environmental）、社會（social）和公司治理（governance），而是指能源（energy）價格、（地緣政治）安全性（security）以及經濟成長（growth）。

綠能並非能源魔法棒，目前技術上仍受限。世界有「太陽能帶」與「風電帶」之分。在日照充足地區，能源轉型委員會（ETC）表示，太陽能發電已經可行且成本低廉，預計到2050年就能讓能源成本減半。但英國、加拿大和德國等地要倚重風力發電，除非搭配智慧型電網或改良的電池儲能設施，否則仍得靠化石燃料補足。

話雖如此，聯合國估計，即使把技術限制納入考量，90%的新安裝可再生能源也比化石燃料便宜。這正是為什麼國際能源署（IEA）預測，今年全球再生能源投資總額將達到2.2兆美元，是化石燃料投資額的兩倍。就算是川普也擋不住這股全球趨勢。

川普逆勢而為 短期添亂但長期難勝出

新ESG浪潮已在中國大陸和波斯灣國家等地興起，尤其中國大陸如今稱霸全球綠能供應鏈，必定全力推動綠能投資熱潮。

即使在美國境內，例如傳統化石燃料生產重鎮德州，在電力需求激增的驅策下，近年來也悄悄成為全美最大的再生能源中心。美國大型科技集團也紛紛擁抱這股新ESG趨勢，各自支持再生能源發電計畫，以滿足自家資料中心對成本更低廉能源的需求。

即使在美國，川普也受挫。丹麥能源公司沃旭（Orsted）因離岸風電場遭川普政府勒令停工而提告，本周獲法院判決勝訴。更令人訝異的是，達拉斯聯邦準備銀行的報告顯示，油價低迷和川普2.0政策不確定性，已給美國境內頁岩油氣鑽探投資大潑冷水，破壞川普藉打壓風電振興鑽油業景氣的希望。

那麼，川普為何一意孤行？最佳解讀是：把川普反綠能視為「地緣經濟學」和全球爭霸的另一個例子。既然中國大陸如今已是綠能生產霸主，川普就偏要壓制綠能榮景，並施壓歐洲等地向美國採購化石燃料。

長期觀之，川普在這場地緣經濟能源爭霸戰勝出的展望令人懷疑；但短期而言，川普逆勢而為，勢必會給企業帶來更多為難，更糟的是危害地球。或許川普的科技業兄弟們能鼓起勇氣，向他解釋為何新型ESG才是未來大勢所趨。