僅兩次轉為熊市 美股過去15年為何穩定上漲？這原因經常被忽略

自2008年金融海嘯以來，為何美股可以持續穩定上漲，投資策略師可以隨便列出一大堆理由，但截至目前為止，更重要的原因或許還是一個經常被忽略的理由：供需不平衡。

摩根大通資產管理公司市場和投資策略集團董事長Michael Cembalest在近期報告表示，這個理由是幫助股市抵擋波動性的因素之一，卻最常被誤解。

Cembalest表示：「雖然我不是技術分析師，但我確信，自2011年來的股票供應淨減少狀況，為美國股市在面臨許多衝擊時提供韌性。如果你相信供需狀況會影響商品和勞動價格，那麼這也足以做為讓你相信這會影響金融資產價格的理由。」

根據該報告，美國以美元計價的股票供應，基本上自2011年來是一路下滑；只有新冠疫情期間的股市熱潮，因為出現大量首次公開發行股票（IPO）活動，是一個短暫且明顯的例外。

Cembalest表示，企業買回庫藏股貢獻出這種趨勢。同時，確定給付制和確定提撥制的退休金給付，也貢獻了穩定的股票需求。雖然這些貢獻已逐年下滑至只占標普500指數總價值的1%，但每年仍有1.5兆美元的退休金流入股市，需要找地方投資。

不可否認地，投資人自2011年來曾遭遇過好幾次股市賣壓，但只有兩次轉變為真正的熊市：一次是2022年，導致了標普500當年表現創下2008年來最差，還有一次是2020年3月的疫情賣壓，但後者相當短暫，所有股票在該年夏季結束前就已收復所有跌幅。