快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

僅兩次轉為熊市 美股過去15年為何穩定上漲？這原因經常被忽略

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股為何過去15年持續穩定上漲？一個簡單卻常被忽略的原因就是供需不平衡。路透
美股為何過去15年持續穩定上漲？一個簡單卻常被忽略的原因就是供需不平衡。路透

自2008年金融海嘯以來，為何美股可以持續穩定上漲，投資策略師可以隨便列出一大堆理由，但截至目前為止，更重要的原因或許還是一個經常被忽略的理由：供需不平衡

摩根大通資產管理公司市場和投資策略集團董事長Michael Cembalest在近期報告表示，這個理由是幫助股市抵擋波動性的因素之一，卻最常被誤解。

Cembalest表示：「雖然我不是技術分析師，但我確信，自2011年來的股票供應淨減少狀況，為美國股市在面臨許多衝擊時提供韌性。如果你相信供需狀況會影響商品和勞動價格，那麼這也足以做為讓你相信這會影響金融資產價格的理由。」

根據該報告，美國以美元計價的股票供應，基本上自2011年來是一路下滑；只有新冠疫情期間的股市熱潮，因為出現大量首次公開發行股票（IPO）活動，是一個短暫且明顯的例外。

Cembalest表示，企業買回庫藏股貢獻出這種趨勢。同時，確定給付制和確定提撥制的退休金給付，也貢獻了穩定的股票需求。雖然這些貢獻已逐年下滑至只占標普500指數總價值的1%，但每年仍有1.5兆美元的退休金流入股市，需要找地方投資。

不可否認地，投資人自2011年來曾遭遇過好幾次股市賣壓，但只有兩次轉變為真正的熊市：一次是2022年，導致了標普500當年表現創下2008年來最差，還有一次是2020年3月的疫情賣壓，但後者相當短暫，所有股票在該年夏季結束前就已收復所有跌幅。

疫情 給付 美國 美股

延伸閱讀

香港今年IPO規模料達360億美元 穩守全球集資之冠

午餐只吃飯糰 59歲男百萬年薪全上繳「月領6100元」！退休前問家庭存款...妻回這句他崩潰

查詢勞保勞退 手機搞定

62歲男開了夢想的麵店「兩年燒光400萬退休金」卻稱人生最幸福的時刻

相關新聞

美利率前景不確定性、川普新關稅拖累 亞股普遍收跌

隨著最新數據顯示美國經濟成長優於預期，使得美國利率前景更形複雜，加上美國總統川普再度揚言加徵新關稅，亞洲股市今天普遍挫跌

想讓華為壟斷？白宮經濟顧問示警 大陸若無輝達晶片「恐輸AI競賽」

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天說，如果中國停止進口輝達（Nvidia）晶片，將會...

新ESG潮流席捲全球 即使川普也難擋這股綠能趨勢

美國總統川普本周在聯合國大會發表演說，指稱氣候變遷是「史上最大騙局」，並痛批歐洲力推綠能是「自殺式」能源政策。對有識之士...

僅兩次轉為熊市 美股過去15年為何穩定上漲？這原因經常被忽略

自2008年金融海嘯以來，為何美股可以持續穩定上漲，投資策略師可以隨便列出一大堆理由，但截至目前為止，更重要的原因或許還...

現有保障機制將到期 歐盟擬對大陸鋼品課徵25%-50%關稅

德國商報（Handelsblatt）引述歐盟高級官員報導，歐盟執委會計劃在未來幾周，對中國大陸鋼鐵及相關產品，課徵25%...

厄多安訪美後土航宣布 採購最多225架波音飛機

土耳其航空今天宣布，將採購最多225架波音（Boeing）飛機，這個消息發布於土耳其總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。