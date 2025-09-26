想讓華為壟斷？白宮經濟顧問示警 大陸若無輝達晶片「恐輸AI競賽」
白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天說，如果中國停止進口輝達（Nvidia）晶片，將會「輸掉人工智慧競賽」。
他說，中國希望「讓華為壟斷所有在華晶片銷售，以便獲得更多資金來研發更好晶片，與輝達競爭。」但中國「落後太多」，如果「無法全面獲得輝達晶片，將輸掉人工智慧競賽」。
他接受福斯新聞（Fox News）訪問時提到，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）幾乎每天都與中國官員溝通，雙方已取得「重大進展」，但還有許多工作待完成。
美國總統川普（Donald Trump）及其團隊決定允許輝達的H20晶片銷中，但中國國家市場監管總局指控輝達違反「反壟斷法」，並傳出當局要求多家科技巨頭停止採購輝達的人工智慧（AI）晶片。
另外，談到美國經濟時，哈塞特說，通膨已經「大幅下降」，經濟成長強勁。他強調，美國加徵的關稅僅帶來「一次性價格調整」，而「供給面榮景」則有助於推升經濟成長，同時不會增加通膨。
