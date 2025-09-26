現有保障機制將到期 歐盟擬對大陸鋼品課徵25%-50%關稅

德國商報（Handelsblatt）引述歐盟高級官員報導，歐盟執委會計劃在未來幾周，對中國大陸鋼鐵及相關產品，課徵25%-50%關稅，接替即將到期的保障措施。

歐盟執委會主席范德賴恩本月稍早表示，執委會將提出新措施，以減少鋼鐵進口，保護本土生產商，此時正值全球產能過剩正在擠壓利潤，使歐洲鋼鐵業更難投資去碳化。

范德賴恩也說，歐盟執委會將提出新的長期貿易工具，接替即將到期的鋼鐵保障機制。在全球貿易規則下，歐盟不得將現有保障機制延長至2026年中以後。

歐盟7月底也開始監控鋼、鋁、銅等廢金屬的進出口。此前歐盟業者提出嚴峻警告，表示廢金屬可能短缺，冶煉廠也有關閉的風險。歐盟冶煉廠苦於取得廢金屬供給已有一段時日，而廢金屬是歐盟減排不可或缺的一環。

在此同時，分析師預測，中國鋼鐵出口量今年料將創新高，增加4%-9%至1.15億-1.2億公噸。中國生產全球逾半鋼鐵，在該國房地產市場長期低迷、打擊本土鋼鐵需求後，需要開發新市場。

據中國貿易救濟信息網，自2024年起，各國已對中國合計實施約54項關稅和其他貿易壁壘。