厄多安訪美後土航宣布 採購最多225架波音飛機

中央社／ 伊斯坦堡26日綜合外電報導
土耳其總統厄多安會晤美國總統川普。 法新社
土耳其航空今天宣布，將採購最多225架波音（Boeing）飛機，這個消息發布於土耳其總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段）自2019年以來首度造訪白宮的第2天。

法新社報導，根據土耳其航空（Turkish Airlines）發表的聲明，這筆採購案包括150架確定訂購的飛機，預計將於2029年至2034年間交付，並可選擇再購買75架。聲明中並未透露總成交金額。

土耳其航空表示：「透過這批訂單，我們期望在2035年前，將全數機隊轉換為新一代機型，以提升營運效率，並力拚平均每年6%的成長率。」

本次確定訂購內容包含50架波音787夢幻客機（Dreamliner），並可以選擇再訂購25架夢幻客機。

此外，土耳其航空也訂購了100架波音737 MAX，同時可以選擇再訂購50架的波音737 MAX。

土耳其航空公司也正與引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）及奇異航太（GE Aerospace）洽談，商討夢幻客機所需的引擎、備件及維修服務。

有關這樁交易的傳聞本週稍早已在土耳其媒體間流傳，當時正值厄多安準備會晤美國總統川普（DonaldTrump）之際。

兩國元首昨天會談逾兩小時，這也是厄多安自2019年以來，首度獲白宮正式接待。美國前總統拜登（JoeBiden）任期內，厄多安多被邊緣化。

