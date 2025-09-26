厄多安訪美後土航宣布 採購最多225架波音飛機
土耳其航空今天宣布，將採購最多225架波音（Boeing）飛機，這個消息發布於土耳其總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段）自2019年以來首度造訪白宮的第2天。
法新社報導，根據土耳其航空（Turkish Airlines）發表的聲明，這筆採購案包括150架確定訂購的飛機，預計將於2029年至2034年間交付，並可選擇再購買75架。聲明中並未透露總成交金額。
土耳其航空表示：「透過這批訂單，我們期望在2035年前，將全數機隊轉換為新一代機型，以提升營運效率，並力拚平均每年6%的成長率。」
本次確定訂購內容包含50架波音787夢幻客機（Dreamliner），並可以選擇再訂購25架夢幻客機。
此外，土耳其航空也訂購了100架波音737 MAX，同時可以選擇再訂購50架的波音737 MAX。
土耳其航空公司也正與引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）及奇異航太（GE Aerospace）洽談，商討夢幻客機所需的引擎、備件及維修服務。
有關這樁交易的傳聞本週稍早已在土耳其媒體間流傳，當時正值厄多安準備會晤美國總統川普（DonaldTrump）之際。
兩國元首昨天會談逾兩小時，這也是厄多安自2019年以來，首度獲白宮正式接待。美國前總統拜登（JoeBiden）任期內，厄多安多被邊緣化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言