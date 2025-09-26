快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

美股「波動10月」警報來了！高盛：幅度比其他月高出20%以上

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約證券交易所。 路透
美國紐約證券交易所。 路透

市場正在提心吊膽等待美國聯準會（Fed）下一個的利率行動，接著有關鍵的財報即將登場，而美國政府停擺的威脅也牽動著投資人的神經。

除了這些，波動性上升的風險也在投資人的擔憂清單之內。高盛（Goldman）的衍生性金融商品團隊說，自1928年以來，標普500指數在10月的價格波動幅度平均比其他月份高出約20%。而在近幾十年來，這種波動還更為明顯，因為第4季通常會出現大量與企業相關的催化波動事件。

高盛衍生性金融研究主管馬歇爾在最新的分析報告中寫道：「10月的波動加劇不僅僅是巧合。對於許多投資人和那些將業績管理集中到年底呈現的公司來說，是一個關鍵時期。投資人密切關注財報、分析師日和公司管理階層對下一年的營運指引，這樣的壓力會推升股市的交易量和波動性。」

高盛團隊的分析的數據顯示，從歷史上看，標普500已實現波動率，從8月到10月會增加26%。

就在股票價格波動風險加劇之際，選擇權交易者已開始為年底反彈布局，撤掉部分看跌的避險部位，這反映出對未來進一步降息的樂觀情緒。標普500儘管在過去三個交易日連續下跌，但本月至今仍漲幅仍有2.4%，有望創下2013年以來最佳的9月表現。

美國經濟目前保持堅挺，遠遠不能保證Fed定會進一步採取寬鬆貨幣政策。面對10月預期將出現的市場動盪，高盛團隊建議，在有明確催化事件的交易日買進短天期選擇權，並避免在無重大事件的時段購入波動性選擇權。

未來這一季的財報日，根據高盛的資料，通常將是公司全年財報日當天，股價波動最大的時候。

除了財報，高盛團隊指出，未來四個月在美國、歐洲與亞洲有超過450個可能引發股價劇烈波動的重要事件。高盛列出的事件清單集中在高盛有納入分析且擁有良好流動性選擇權的公司，包括：維多利亞的秘密10月中旬的時尚秀、路易威登集團於巴黎時裝周舉辦的Dior時裝秀、特斯拉年度股東大會，以及凱悅飯店、家得寶、Dollar Tree等公司的活動。

美股 高盛

延伸閱讀

銅價觸及15個月高點 高盛預測漲至每噸1.5萬美元

PCB族群 迎漲價利多

高盛喊買富世達 股價上看1,430

PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

相關新聞

「超級周期」 來了！南韓晶片雙雄市值暴增千億美元後 可望續漲

南韓兩大晶片製造商SK海力士與三星電子，本月因股價飆升，市值增加超過1,000億美元。隨著人工智慧（AI）熱潮逐步擴散到...

CNBC：AI迎20年超級周期 投資人看好未來機會在「深度科技」

財經網站CNBC報導，頂尖投資人、創投公司B Capital共同創辦人兼共同執行長甘古利（Raj Ganguly）指出，...

Fed蘿根呼籲改革 放棄以聯邦資金利率為決策基準

美國達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）周四（25日）提議，美國聯準會（Fed）應該放棄以聯邦資金利率做為貨...

遭控騙用戶註冊Prime 亞馬遜付763億元與FTC和解

亞馬遜今天同意支付25億美元（約新台幣763億元）與美國監管機構達成和解。該監管機構指控亞馬遜用欺騙性手段讓消費者註冊A...

國際銅價回落、原油持穩 白銀今年來大漲逾55%超越黃金

國際油價周四（25日）在前一交易日觸及七周高點後持穩，俄羅斯宣布將限制燃料出口至年底，但美國公布強勁經濟數據，削弱了市場...

漲會員費未傷買氣 好市多上季營收與獲利雙雙超預期

好市多（Costco）周四公布的上季營收和獲利均超越市場預期，消費者為尋找優惠，持續湧入這家會員制連鎖制連鎖零售商。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。