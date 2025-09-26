美股「波動10月」警報來了！高盛：幅度比其他月高出20%以上

市場正在提心吊膽等待美國聯準會（Fed）下一個的利率行動，接著有關鍵的財報即將登場，而美國政府停擺的威脅也牽動著投資人的神經。

除了這些，波動性上升的風險也在投資人的擔憂清單之內。高盛（Goldman）的衍生性金融商品團隊說，自1928年以來，標普500指數在10月的價格波動幅度平均比其他月份高出約20%。而在近幾十年來，這種波動還更為明顯，因為第4季通常會出現大量與企業相關的催化波動事件。

高盛衍生性金融研究主管馬歇爾在最新的分析報告中寫道：「10月的波動加劇不僅僅是巧合。對於許多投資人和那些將業績管理集中到年底呈現的公司來說，是一個關鍵時期。投資人密切關注財報、分析師日和公司管理階層對下一年的營運指引，這樣的壓力會推升股市的交易量和波動性。」

高盛團隊的分析的數據顯示，從歷史上看，標普500已實現波動率，從8月到10月會增加26%。

就在股票價格波動風險加劇之際，選擇權交易者已開始為年底反彈布局，撤掉部分看跌的避險部位，這反映出對未來進一步降息的樂觀情緒。標普500儘管在過去三個交易日連續下跌，但本月至今仍漲幅仍有2.4%，有望創下2013年以來最佳的9月表現。

美國經濟目前保持堅挺，遠遠不能保證Fed定會進一步採取寬鬆貨幣政策。面對10月預期將出現的市場動盪，高盛團隊建議，在有明確催化事件的交易日買進短天期選擇權，並避免在無重大事件的時段購入波動性選擇權。

未來這一季的財報日，根據高盛的資料，通常將是公司全年財報日當天，股價波動最大的時候。

除了財報，高盛團隊指出，未來四個月在美國、歐洲與亞洲有超過450個可能引發股價劇烈波動的重要事件。高盛列出的事件清單集中在高盛有納入分析且擁有良好流動性選擇權的公司，包括：維多利亞的秘密10月中旬的時尚秀、路易威登集團於巴黎時裝周舉辦的Dior時裝秀、特斯拉年度股東大會，以及凱悅飯店、家得寶、Dollar Tree等公司的活動。