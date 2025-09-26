CNBC：AI迎20年超級周期 投資人看好未來機會在「深度科技」

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI進入一場20年的超級周期，目前在第三或第四年。示意圖。美聯社
財經網站CNBC報導，頂尖投資人、創投公司B Capital共同創辦人兼共同執行長甘古利（Raj Ganguly）指出，人工智慧（AI）正引領一波為期20年的「超級周期」，未來幾年將對全球產生深達影響。

甘古利表示，目前正處於AI超級周期的第三或第四年。這波趨勢可能持續15到20年，「從各個層面改變世界」，包括藥物開發與就業市場，都將出現深度變革。

甘古利歸納1990年代末至今的「三大轉變」：首先，生成式AI讓矽谷話語權回升。但其全球市場占比已從過往八成降至不到一半；其次，創業門檻大幅降低，個人可透過AI工具完成開發與程式編碼；第三，前一波科技熱潮偏重面向消費者的公司，如亞馬遜與Meta，但未來十年將更專注於「深度」科技，如生成式AI與先進半導體等，重塑過往較少受科技觸及的領域。

B Capital即專注於深度科技投資，涵蓋AI、醫療與氣候領域。甘古利說：「現在的機會，也是我認為利潤的來源，將集中在可運行於各種大型語言模型（LLM）的AI原生應用」。他特別看好印度在打造AI原生應用的潛力，預言未來五年可能誕生進軍美歐市場的領導企業。。

對於市場是否過熱，他坦言「確實有點泡沫」，因為投資人普遍高估AI的短期影響。

他也回憶，矽谷早期有刻板印象，認為亞洲只是複製美國模式，但2009年回到亞洲後，見證到「根本性創新」，如今美國創業者也開始關注中國與印度科技動態，如TikTok與WeChat的成功。

美國 矽谷 投資人

