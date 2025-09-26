Fed蘿根呼籲改革 放棄以聯邦資金利率為決策基準

美國達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）周四（25日）提議，美國聯準會（Fed）應該放棄以聯邦資金利率做為貨幣政策的基準，考慮改採更被廣泛使用的市場指先指標。她認為，「三方一般擔保利率」（TGCR）會是好處最多的替代基準。

蘿根說，TGCR現在每天交易量超過1兆美元，它的變化能在貨幣市場中有效傳導。而聯邦資金市場的交易量，目前平均不到1,000億美元。有多種方法可以讓Fed確保利率保持在設定的範圍內，TGCR是有最多好處的。

她認為，聯邦資金利率目標已經過時，更新聯準會實施貨幣政策的機制，是改進Fed效率與效力的一環。

蘿根周四在里奇蒙聯準銀行活動上發表的演講中，談起這個議題，意外重新點燃辯論，市場參與者認為Fed早就該換掉聯邦資金利率。蘿根在這方面，一向被認為是領導發聲的Fed官員。聯準會過去曾經研究過相關問題，2018年也檢討了政策工具，但一直沒有具體改變。

多位Fed其他官員周四分別在參加活動時，對聯準會利率政策發表看法。美國總統川普指派的新科理事米倫繼續呼籲Fed大幅降息，以防止勞動力市場崩潰，他說，多位決策官員對關稅可能推高通膨的擔憂過於誇大。但他的同僚維持應該謹慎行事的主張。

今年在FOMC有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）就說：「我認為在尚未確認通膨是否已經見頂、是否具有持續性之前，就在前期大幅降息，會有政策失誤的風險。」他形容勞動力市場「穩定，僅輕微降溫」。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）一樣有投票權，他的看法是，通膨仍然過高，勞動力市場雖有降溫，但整體仍保持平衡。施密德認為，「當前的政策立場僅有輕度的限制性，這正是我們應處的位置」。

今年沒有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）則是表示，「隨著時間的推移，可能還需要進一步小幅降息，才能使利率達到這兩個風險（就業與通膨）平衡的水準」。但時間軸現在還不明朗。

金融監管副主席鮑蔓（Michelle Bowman）與米倫在通膨問題上則看法一致，都認為川普的關稅政策並未重新點燃通膨。鮑曼表示，「我們的勞動力市場比預期更為脆弱」，她預期Fed年底前預期會有三次、每次降息25個基點（1碼）。