遭控騙用戶註冊Prime 亞馬遜付763億元與FTC和解

亞馬遜今天同意支付25億美元（約新台幣763億元）與美國監管機構達成和解。該監管機構指控亞馬遜用欺騙性手段讓消費者註冊Amazon Prime，並讓用戶難以取消訂閱。

法新社和路透社報導，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）在向西雅圖聯邦法院提起的訴訟中聲稱，亞馬遜在結帳過程中知情地欺騙消費者註冊每年139美元的Prime服務。

聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）在聲明中表示：「今天，我們將數十億美元歸還給美國民眾，並確保亞馬遜不會再犯。」

他接著說，在美國總統川普領導下，聯邦貿易委員會「致力於在企業試圖騙取美國老百姓的辛苦錢時，奮力反擊。」

根據法院文件，在2019年6月23日至2025年6月23日期間透過特定優惠註冊Prime，且之後很少使用Prime福利的客戶，將自動獲得51美元。這項和解協議也允許在這段期間內，曾嘗試取消Prime但未成功的客戶提出賠償申請。

亞馬遜在聲明中表示，公司「及我們的高層始終遵守法律，此次和解讓我們能向前邁進，專注於為客戶帶來創新。」

這家線上零售巨擘在和解中並未承認有任何不當行為，並補充表示，公司「非常努力地讓客戶可以清楚且輕鬆地註冊或取消Prime會員資格，並為全球數以百萬計忠實的Prime會員提供可觀的價值。」

亞馬遜將支付15億美元至消費者基金作為退款用途，並支付10億美元作為民事罰款。

儘管這對消費者和聯邦貿易委員會來說是勝利，但這次和解對亞馬遜而言相對不痛不癢。亞馬遜每33小時的銷售額就有約25億美元。消息傳出後，亞馬遜股價幾乎沒有變動。