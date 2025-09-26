「超級周期」 來了！南韓晶片雙雄市值暴增千億美元後 可望續漲

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓兩大晶片製造商SK海力士與三星電子本月的迅猛漲勢預計能延續，主因是記憶體的超級周期來臨。示意圖。美聯社
南韓兩大晶片製造商SK海力士三星電子，本月因股價飆升，市值增加超過1,000億美元。隨著人工智慧（AI）熱潮逐步擴散到科技業不那麼引人注目的領域，這波迅猛漲勢預計將持續。

SK海力士因在AI應用關鍵的高頻寬記憶體（HBM）市場占主導地位而股價大漲，市場也看好其規模更大的競爭對手三星電子有追趕潛力。隨著輝達（Nvidia）等AI處理器製造商需求擴大，連帶惠及過去表現低迷的傳統記憶體晶片。

分析師本季普遍調升SK海力士與三星電子的目標價約30%，摩根士丹利更預告，隨著明年可能浮現供需失衡，記憶體將進入「超級周期」。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示，海外資金流入南韓晶片股的趨勢將持續。他指出：「對這些股票的樂觀情緒，核心驅動力量仍是美國大規模AI基礎建設，以及主要科技公司宣布的資本支出計畫支持。」

輝達（Nvidia）持續消耗最先進的HBM晶片，而超微（AMD）與博通（Broadcom）隨著加速器產品贏得更多客戶，將擴大採購。中國大陸市場對HBM的需求增加，也會提供額外助力，當地AI晶片正日益整合HBM技術。

市場對「傳統」DRAM和NAND晶片的悲觀情緒正在消散。隨著晶片廠商將產能轉向利潤更高的HBM，這些傳統記憶體產品預計在2026年出現供應短缺，有望支撐價格。聯準會降息亦可能提振全球最大經濟體的消費與銷售。

Fibonacci全球資產管理公司執行長Jung In Yun表示：「隨著聯準會啟動寬鬆循環，AI晶片股的動能正在復甦。南韓公司估值低於美國同業，預期將持續吸引外資。」

即便三星本月已上漲24%，預期本益比仍在14；SK海力士9月漲幅是33%，預期本益比僅為7倍。相較之下，美國主要晶片製造商指數的本益比為26倍。

受外資大舉買進的帶動，兩家南韓記憶體大廠料將迎來創紀錄的單月資金流入。海外投資人普遍持倉偏低，部分原因是海外交易者認為南韓市場對股東不夠友善。

南韓 晶片 海力士 三星電子

