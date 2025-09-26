國際銅價回落、原油持穩 白銀今年來大漲逾55%超越黃金

國際油價周四（25日）在前一交易日觸及七周高點後持穩，俄羅斯宣布將限制燃料出口至年底，但美國公布強勁經濟數據，削弱了市場對進一步降息的樂觀情緒，因而限制了油價漲幅。金價收漲，維持在記錄高點附近，銀價14年來首次突破每英兩45美元。隨著美元走強，銅價觸及一年多最高水準後回落。

銅價回落

國際銅價在觸及一年多來最高水準後回落，因美元走強，且交易人士評估自由港麥克莫蘭銅金公在印尼Grasberg銅礦的供應損失可能造成的影響。

倫敦金屬交易所銅期貨盤中一度上漲1.4%，隨後最多回落0.8%，收盤下跌0.74%，報每噸10,259.5美元。

周三銅價曾大漲，當時自由港公司下調其銅和黃金銷售預期；本月早些時候其印尼Grasberg銅礦發生事故，5名工人失蹤，搜尋仍在進行中。

CRU International Ltd.駐新加坡的資深分析師Craig Lang表示： 「這使得供應前景的不確定性上升」，「很難量化會給銅價帶來多大影響，但可能會帶來一定上行壓力」。

油價周四持穩，周五亞洲早盤時段上漲

布蘭特原油11月期貨上漲0.11美元，漲幅0.16%，報每桶69.42美元；美國西德州中級原油（WTI）11月期貨微跌0.01美元，跌幅0.02%，報64.98美元。兩大指標合約周三均上漲2.5%，價格創8月1日以來的最高水準。

兩大原油在周五亞洲早盤時段上漲約0.3%左右。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周四表示，俄羅斯將在年底前部分限制柴油出口，並延長現有的汽油出口禁令，此前烏克蘭無人機對俄煉油設施發動多次襲擊。油價因此獲得進一步支撐。

但美國周四公布的經濟數據限制了油價漲幅，第2季國內生產毛額（GDP）季增年率上修至3.8%。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「市場對此的初步反應是拋售」，理由是聯準會降息刺激經濟的機率降低。

供應基本面的看空預期也對油價構成壓力，市場預期伊拉克和庫德地區的原油供應將增加。庫德自治區政府周四宣布，石油出口將在48小時內恢復。

Phillip Nova高級市場分析師Priyanka Sachdeva表示：「庫德地區供應回歸重新引發市場對供應過剩的擔憂，令油價在接近七周高點時出現回檔。」

金價周四收盤漲幅收斂 周五盤初小跌

現貨金價25日收盤漲0.36%至每英兩3,739.42美元，稍早一度上漲0.6%，不過在亞洲時段周五盤初交易下跌0.14%。周二金價創下3,790.82美元的歷史新高。

12月交割的美國黃金期貨結算價報3,771.1美元，上漲0.1%。

上周美國首次申請失業金人數有所下降，但勞動力市場在招聘步伐疲軟的情況下已經動能減弱。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「首次申請失業金人數為21.8萬人，預期為23.5萬人，略顯鷹派，可能會打擊一些利率寬鬆預期，但不足以改變整體趨勢。」

「黃金面臨的最大短期風險是個人消費支出（PCE）數據熱於預期。如果通膨意外上行，可能會提振美元並暫時打壓黃金。」

現貨白銀上漲2.2%，觸及每英兩44.87美元的逾14年來最高。銀價盤中一度突破每英兩45美元，為14年來首見，今年來迄今漲幅已超過55%。超過了黃金43%的漲幅。

白金上漲3.5%，觸及1,524.15美元的2013年9月以來最高；鈀金上漲3.6%，至1,254.04美元。