漲會員費未傷買氣 好市多上季營收與獲利雙雙超預期
好市多（Costco）周四公布的上季營收和獲利均超越市場預期，消費者為尋找優惠，持續湧入這家會員制連鎖制連鎖零售商。
在止於8月底的第4季，好市多營收達到861.6億美元，高於分析師平均預估的860.6億美元。剔除特殊項目後，每股盈餘5.87美元，高於市場預估的5.8美元。扣除汽油與匯率影響後的同店銷售增長6.4%，相較下，市場預估增幅為6.44%。
去年調漲會費的好市多，上季會費收入增長14%至17.2億美元。
CFRA Research分析師Arun Sundaram指出：「好市多似乎將去年調漲的部分會費收入重新投入在為會員提供更犀利的定價，同時讓其餘部分反映在淨利潤上，這是會員與股東的雙贏局面。」
這家全美最大的倉儲式賣場透過限制產品種類、向更少供應商下單來降低成本，同時在亞太地區和美國增加當地採購，使其能更好地應對當前環境，最小化關稅衝擊。好市多的顧客需繳交會員費才能進場購物，且相對更富裕也更具忠誠度，通常比其他零售商更能抵禦總體經濟波動。
該公司高層指出，今年的節慶商品陳列將有所不同，部分原因是關稅影響，採購團隊更專注於必需品。他們計劃減少聖誕樹和季節性商品的品項，騰出空間給更大型的家居用品，以及過去假期較少銷售的其他商品。
在服務調整方面，例如為高階會員延長營業時間，也推升銷售。黃金、禮品卡與男裝都是上季熱銷品項。
好市多股價周四雖然收黑在943.31美元，但跌幅僅0.2%，小於標普500指數下挫0.5%。該股今年累漲約3%。
