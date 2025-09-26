快訊

燃燒的佛國：尼泊爾抗爭平息，新時代何去何從

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

台積電ADR下跌逾1% 較台北交易溢價仍高達27.6%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（25日）收漲，台積電ADR收盤下跌1.44%，報每股276.66美元，換算並折合台幣後為每股1,320.00元，較台北交易股票溢價率為27.61%。

道瓊工業指數25日收盤下跌173.96點，跌幅0.38%，報45,947.32點；標普500指數下跌33.25點，跌幅0.50%，報6,604.72點；那斯達克指數下跌113.16點，跌幅0.50%，報22,384.70點。

費城半導體指數跌12.32點，跌幅0.2%，6,284.67點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.43 -0.69 172.00 1.41

中華電 CHT 132.73 -0.73 133.50 0.58

台積電 TSM 1,684.42 -1.44 1,320.00 27.61

聯電 UMC 45.36 -0.40 44.30 2.39

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 台股

延伸閱讀

蘋果M系列CPU是否轉單 聚焦

台積用AI讓晶片更節能 新設計可將能源效率提升到十倍

台積電美新廠CEO 莊瑞萍接任

理律60周年智財權論壇 前大法官：營業秘密與國安的秘密如何界定？

相關新聞

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

華爾街日報周四引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已接觸台積電（2330），討論在製造投資或合作的可能性。

華爾街日報：英特爾與台積電接洽 尋求投資或合夥

「華爾街日報」今天引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已與台積電接觸，商討投資生產或合夥事宜

漲會員費未傷買氣 好市多上季營收與獲利雙雙超預期

好市多（Costco）周四公布的上季營收和獲利均超越市場預期，消費者為尋找優惠，持續湧入這家會員制連鎖制連鎖零售商。

銅價觸及15個月高點 高盛預測漲至每噸1.5萬美元

礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布，全球第二大銅礦場印尼格拉斯伯格礦場因不可抗力因素...

經濟數據強勁推升美元 美股再收挫

美國經濟數據優於預期，可能延緩聯邦準備理事會（Fed）降息步調，華爾街股市主要指數今天繼續下跌，與此同時，美元則走強

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

輝達近期透過入股英特爾與注資OpenAI，進一步鞏固GPU市場主導力，並藉由併購與合作擴張AI生態版圖。專家指出，這些動作意味公司正進入整合階段，對投資人而言有助於長期降低競爭風險並放大複合成長機會。然而，隨著市場集中度升高，監管審查與反壟斷風險也浮現。輝達能否在擴張與監管之間取得平衡，成為投資圈高度關注的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。