台積電ADR下跌逾1% 較台北交易溢價仍高達27.6%
台股ADR周四（25日）收漲，台積電ADR收盤下跌1.44%，報每股276.66美元，換算並折合台幣後為每股1,320.00元，較台北交易股票溢價率為27.61%。
道瓊工業指數25日收盤下跌173.96點，跌幅0.38%，報45,947.32點；標普500指數下跌33.25點，跌幅0.50%，報6,604.72點；那斯達克指數下跌113.16點，跌幅0.50%，報22,384.70點。
費城半導體指數跌12.32點，跌幅0.2%，6,284.67點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 174.43 -0.69 172.00 1.41
中華電 CHT 132.73 -0.73 133.50 0.58
台積電 TSM 1,684.42 -1.44 1,320.00 27.61
聯電 UMC 45.36 -0.40 44.30 2.39
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言