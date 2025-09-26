台積電ADR下跌逾1% 較台北交易溢價仍高達27.6%

輝達近期透過入股英特爾與注資OpenAI，進一步鞏固GPU市場主導力，並藉由併購與合作擴張AI生態版圖。專家指出，這些動作意味公司正進入整合階段，對投資人而言有助於長期降低競爭風險並放大複合成長機會。然而，隨著市場集中度升高，監管審查與反壟斷風險也浮現。輝達能否在擴張與監管之間取得平衡，成為投資圈高度關注的關鍵。

2025-09-26 06:00