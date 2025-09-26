英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作
華爾街日報周四引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已接觸台積電（2330），討論在製造投資或合作的可能性。
此前，彭博周三才報導英特爾正與蘋果（Apple）洽談，爭取後者對這家陷入困境的晶片大廠注資。
根據華爾街日報，英特爾尋求外部投資的舉措在美國總統川普上月對該公司展現興趣前已經啟動，但在美國政府取得其10%股權後更趨積極。英特爾與台積電均拒絕置評。
上周，輝達（Nvidia）宣布將向英特爾注資50億美元，取得大約4%的股權。今年8月，英特爾也獲得軟銀集團20億美元資金注入。英特爾執行長陳立武正積極拉攏合作夥伴，作為該公司轉型策略的一部分。
曾自詡為矽谷「矽」元素代表的英特爾，如今在蓬勃發展的AI競賽中苦苦追趕，落後於輝達與超微（AMD）等對手。該公司已投入數十億美元發展代工業務，但始終難與台積電競爭，幾乎未能吸引到外部客戶。
The Information今年4月曾報導，兩家公司曾討論一份初步協議，計劃組成合資企業，由台積電持有新公司20%股權。
