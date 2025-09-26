美股收盤／標普500連三跌 經濟數據穩健反增添Fed降息不確定性

美國股市周四（25日）收盤小跌，連續第三天走低，為一個多月來最長連跌。標普500指數多數類股收黑，最新一批經濟數據未能重啟市場漲勢，反而增添聯準會（Fed）未來降息路徑的不確定性。

道瓊工業指數25日收盤下跌173.96點，跌幅0.38%，報45,947.32點；標普500指數下跌33.25點，跌幅0.50%，報6,604.72點；那斯達克指數下跌113.16點，跌幅0.50%，報22,384.70點。

費城半導體指數跌12.32點，跌幅0.2%，6,284.67點。

標普500指數多數類股收低，但能源類股上漲0.9%，科技類股微漲0.03%，因英特爾股價飆升8.9%。華爾街日報援引知情人士報導指出，英特爾已與台積電接洽，探討投資生產或合作事宜。

投資人期待企業即將公布財報，尤其是在近期美股屢創新高、估值被認為偏高的背景下。

Cherry Lane Investments的合夥人Rick Meckler表示：「從歷史來看，目前估值確實處於高位。一大正面因素是，政府似乎願意讓大型科技公司繼續擴張。」

投資人迎來了三項優於預期的數據。美國經濟第2季增速創近兩年最快；首次申請失業金人數減少14,000人，經季節調整後為21.8萬人，降至7月中旬以來最低；耐久財訂單增幅超預期。但強勁的數據反而引發拋售。

盈透證券高級經濟學家José Torres表示：「總體而言，這些數據對市場動能而言過於火熱。不過，受更高借貸成本推動，美元走強；隨著避險需求升溫，波動性保護工具受到關注；商品在出現正向周期跡象的背景下，大宗商品類股上行，但銅價例外。」

Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli最擔心的是估值問題，他說：「我們認同經濟穩健成長，也對企業在充滿挑戰的環境中仍能交出亮眼業績印象深刻，但許多利多早已反映在價格中，甚至更多。」 「如果短期內出現波動（我們認為可能性很大），原因將在於我們有遠高於平均水平的估值，幾乎沒有犯錯空間。」

此外，芝加哥聯準銀行總裁古斯比周四表示，在通膨風險猶存的情況下，他對過快降息感到不安。理事米倫則表示，若不迅速降息，央行有損害經濟之虞。

聯準會上周將利率下調1碼（25個基點），為去年12月以來首次，並暗示未來可能進一步降息。根據芝商所的FedWatch工具，投資人預期聯準會在10月會議上再次降息1碼的可能性已從周三的約92%降至83.4%。

Chase Investment Counsel駐弗吉尼亞州夏洛茨維爾的總裁Peter Tuz表示：「過去一兩天公布的經濟數據有些令人困惑，在我看來，這讓人質疑聯準會是否還需要再次降息，以及降息幅度會有多大。」

交易人士正等待下一個能讓市場重拾升勢的催化因素，可能會關注聯準會偏好的通膨指標，核心個人消費物價指數（PCE），以判斷央行的下一步路徑。

個股方面，CarMax大跌，寫下三年來最大跌幅，因弱於預期的業績顯示二手車市場的壓力加深。該業績也拖累了Carvana Co.和Penske Automotive Group Inc.等汽車零售同業。

包括Oklo在內核電與鈾相關股票走弱，因美國總統川普表示他正尋求加快推進大型電力項目。