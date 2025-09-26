華爾街日報：英特爾與台積電接洽 尋求投資或合夥

快訊

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
川普出手救援美國本土晶片企業英特爾，美國政府入股10%後，英特爾也展開尋求外部投資的行動。路透
川普出手救援美國本土晶片企業英特爾，美國政府入股10%後，英特爾也展開尋求外部投資的行動。路透

華爾街日報」今天引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已與台積電接觸，商討投資生產或合夥事宜。

路透社報導，華爾街日報（The Wall Street Journal）披露上述發展前，彭博昨天報導稱，英特爾正在與蘋果公司（Apple Inc.）商談，爭取蘋果投資陷入困境的英特爾。

根據華爾街日報，美國總統川普（Donald Trump）上個月展現出對英特爾的興趣之前，英特爾就已經展開尋求外部投資的行動，但自從美國政府入股10%以來，這項行動大幅加速。

英特爾及台積電都拒絕評論這份報導。

上個星期，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）宣布將對英特爾投資50億美元，取得該公司約4%股權。

英特爾今年8月也獲得軟銀集團（SoftBank Group）挹注20億美元資金。

英特爾已投資數以十億計美元建立代工業務，但難以與台積電競爭，幾乎沒能吸引外部客戶。

美國科技新聞網站The Information今年4月報導，英特爾與台積電討論過一項成立合資企業的初步協議，由台積電持有新公司20%股權。

貝森特：99%先進晶片在台灣生產 是最大單一風險

美國財長貝森特廿四日又一次點名台灣，提到全球九成九的先進晶片都在台灣生產，已成為國際經濟面臨的最大單一風險，就風險管理而...

華爾街日報周四引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已接觸台積電（2330），討論在製造投資或合作的可能性。

銅價觸及15個月高點 高盛預測漲至每噸1.5萬美元

礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布，全球第二大銅礦場印尼格拉斯伯格礦場因不可抗力因素...

經濟數據強勁推升美元 美股再收挫

美國經濟數據優於預期，可能延緩聯邦準備理事會（Fed）降息步調，華爾街股市主要指數今天繼續下跌，與此同時，美元則走強

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

輝達近期透過入股英特爾與注資OpenAI，進一步鞏固GPU市場主導力，並藉由併購與合作擴張AI生態版圖。專家指出，這些動作意味公司正進入整合階段，對投資人而言有助於長期降低競爭風險並放大複合成長機會。然而，隨著市場集中度升高，監管審查與反壟斷風險也浮現。輝達能否在擴張與監管之間取得平衡，成為投資圈高度關注的關鍵。

