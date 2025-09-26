華爾街日報：英特爾與台積電接洽 尋求投資或合夥
「華爾街日報」今天引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已與台積電接觸，商討投資生產或合夥事宜。
路透社報導，華爾街日報（The Wall Street Journal）披露上述發展前，彭博昨天報導稱，英特爾正在與蘋果公司（Apple Inc.）商談，爭取蘋果投資陷入困境的英特爾。
根據華爾街日報，美國總統川普（Donald Trump）上個月展現出對英特爾的興趣之前，英特爾就已經展開尋求外部投資的行動，但自從美國政府入股10%以來，這項行動大幅加速。
英特爾及台積電都拒絕評論這份報導。
上個星期，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）宣布將對英特爾投資50億美元，取得該公司約4%股權。
英特爾今年8月也獲得軟銀集團（SoftBank Group）挹注20億美元資金。
英特爾已投資數以十億計美元建立代工業務，但難以與台積電競爭，幾乎沒能吸引外部客戶。
美國科技新聞網站The Information今年4月報導，英特爾與台積電討論過一項成立合資企業的初步協議，由台積電持有新公司20%股權。
