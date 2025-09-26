歐股收黑 投資人靜候美國重要通膨數據出爐
儘管美國經濟成長數據優於預期，全球股市今天多半仍呈現下跌走勢，歐洲3大股市都收黑，投資人靜待美國本週稍晚即將公布的重要通膨數據。
法新社報導，美國政府今天將今年第2季國內生產毛額（GDP）成長折合年率從3.3%上修至3.8%，主因消費者支出超乎預期。
不過，分析師普遍關注聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標—個人消費支出物價指數（PCE），該數據將於明天公布。此外，下週的非農就業報告也備受矚目。
倫敦FTSE 100指數下跌36.45點或0.39%，以9213.98點作收。
法蘭克福DAX指數下滑131.98點或0.56%，收在23534.83點。
巴黎CAC 40指數下跌32.03點或0.41%，收7795.42點。
