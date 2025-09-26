銅價觸及15個月高點 高盛預測漲至每噸1.5萬美元

礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布，全球第二大銅礦場印尼格拉斯伯格礦場因不可抗力因素而停擺，可能無法滿足合約要求，並大幅下調2026年產量預估。相關消息傳出後，國際銅價24日應聲大漲超過3%，觸及15個月高點。

倫敦金屬交易所（LME）三個月銅期貨24日收盤漲3.6%，報每噸1萬336.50美元，盤中一度漲至每噸1萬358.5美元，創一年多最高，逼近去年5月新高1萬1,104.5美元。供給吃緊下，高盛預測銅價將漲至每噸1萬5,000美元。

國際銅價走勢

自由港麥克莫蘭24日警告，印尼的格拉斯伯格礦場可能無法履行供應合約，並估計印尼礦場明年產量，將較先前預期減少35%，促使銅價暴衝。格拉斯伯格礦場是全球第二大銅礦，占全球產量的3%，當地9月8日發生致命土石流，暫停運作。

BMO資本市場分析師艾默斯表示：「規模非常大」，「銅供應已經相當緊張，要是其他狀況不變，將面臨比以往更高的新價格」。商品市場分析公司常務董事史密斯表示，不可抗力事件「引發立即的空頭回補漲勢」。

華爾街銀行紛紛上調銅價預期，高盛估計，銅價將飆至每噸1萬5,000美元，主要受此影響，銅礦供給將縮水52.5萬公噸，今年下半全球供應將減16萬噸、明年將減20萬噸。花旗集團也預期，銅價將衝至1萬3,000美元。

自由港麥克莫蘭銅金公司表示，格拉斯伯格礦場可能要到2026上半年才能分階段重啟。