G7擬設稀土價格下限

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

四位知情人士對路透表示，七大工業國集團（G7）和歐盟正在考慮藉由設定價格下限來促進稀土生產，同時對中國大陸部分出口課徵關稅。

消息來源指出，有關官員有意以政府補貼來支持設定稀土價格下限，美國最近已推措施鼓勵國內生產。非G7成員的澳洲也考慮設定價格下限。

一位消息人士說，加拿大對價格下限的想法亦持積極態度，但尚未做出承諾。另一位身為歐盟官員的知情人士透露，歐盟正在G7內部探討價格下限、聯合採購和互惠協議等各種想法，但尚未做決定。

另兩個消息來源說，G7討論針對中國出口的稀土和小宗金屬徵收碳稅或關稅的問題，稅率將基於生產過程中使用的非再生能源占比。

稀土是難以提煉的金屬元素，對手機、汽車和高科技武器等產品的製造非常重要。中國大陸是領先全球的稀土生產國，北京當局已在4月宣布，對稀土原料和相關磁鐵實施出口管制。

為因應安全風險，G7領袖6月啟動了關鍵礦產行動計畫。本月稍早，技術團隊在芝加哥舉行會議。

一位消息人士在談到芝加哥會議時表示，會議討論的核心是，是否要提高對關鍵材料外國投資的監管門檻，以避免企業前往中國。他提到，「另一個選項是地域限制，但G7意見不一」。所謂的地域限制，可能包括本地含量規定，或在公共部門採購招標中，對來自中國等特定國家的供應設定採購限制。

稀土 G7 歐盟

延伸閱讀

陸昨宣布減排目標 歐盟氣候主管嘆：這樣的雄心顯然令人失望

川普突挺烏稱靠歐盟能贏回國土 歐洲官員直言「他在甩鍋」

路透：G7與歐盟擬訂定稀土價格下限 對中國部分產品徵稅

不只稀土！中國三項關鍵金屬 讓全球產業大崩潰？

相關新聞

貝森特：99%先進晶片在台灣生產 是最大單一風險

美國財長貝森特廿四日又一次點名台灣，提到全球九成九的先進晶片都在台灣生產，已成為國際經濟面臨的最大單一風險，就風險管理而...

銅價觸及15個月高點 高盛預測漲至每噸1.5萬美元

礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布，全球第二大銅礦場印尼格拉斯伯格礦場因不可抗力因素...

美第2季經濟成長上修至3.8% 近兩年來最高

美國第2季經濟成長率意外大幅上修，反映進口退潮和消費者支出回升。上周初領失業救濟金人數銳減，則稍稍沖淡聯準會（Fed）所...

歐洲九大銀行要推穩定幣

歐洲九大銀行將聯手發行歐元穩定幣，試圖在美元穩定幣支配的市場突圍，也凸顯主流金融業正逐步靠攏數位貨幣領域。

10月再降息？ Fed 官員有異見

聯準會（Fed）官員對於美國下個月是否進一步降息看法分歧，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（有表決權），認為不宜接連降息。不...

G7擬設稀土價格下限

四位知情人士對路透表示，七大工業國集團（G7）和歐盟正在考慮藉由設定價格下限來促進稀土生產，同時對中國大陸部分出口課徵關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。