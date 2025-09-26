G7擬設稀土價格下限

四位知情人士對路透表示，七大工業國集團（G7）和歐盟正在考慮藉由設定價格下限來促進稀土生產，同時對中國大陸部分出口課徵關稅。

消息來源指出，有關官員有意以政府補貼來支持設定稀土價格下限，美國最近已推措施鼓勵國內生產。非G7成員的澳洲也考慮設定價格下限。

一位消息人士說，加拿大對價格下限的想法亦持積極態度，但尚未做出承諾。另一位身為歐盟官員的知情人士透露，歐盟正在G7內部探討價格下限、聯合採購和互惠協議等各種想法，但尚未做決定。

另兩個消息來源說，G7討論針對中國出口的稀土和小宗金屬徵收碳稅或關稅的問題，稅率將基於生產過程中使用的非再生能源占比。

稀土是難以提煉的金屬元素，對手機、汽車和高科技武器等產品的製造非常重要。中國大陸是領先全球的稀土生產國，北京當局已在4月宣布，對稀土原料和相關磁鐵實施出口管制。

為因應安全風險，G7領袖6月啟動了關鍵礦產行動計畫。本月稍早，技術團隊在芝加哥舉行會議。

一位消息人士在談到芝加哥會議時表示，會議討論的核心是，是否要提高對關鍵材料外國投資的監管門檻，以避免企業前往中國。他提到，「另一個選項是地域限制，但G7意見不一」。所謂的地域限制，可能包括本地含量規定，或在公共部門採購招標中，對來自中國等特定國家的供應設定採購限制。