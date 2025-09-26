聽新聞
貝森特：99%先進晶片在台灣生產 是最大單一風險

聯合報／ 編譯葉亭均、記者馬瑞璿／連線報導
美國財政部長貝森特24日表示，鑑於台灣幾乎完全掌控半導體市場，美國正全力確保由本國或緊密盟友生產的晶片供應安全，以降低相關風險。路透
美國財政部長貝森特24日表示，鑑於台灣幾乎完全掌控半導體市場，美國正全力確保由本國或緊密盟友生產的晶片供應安全，以降低相關風險。路透

美國財長貝森特廿四日又一次點名台灣，提到全球九成九的先進晶片都在台灣生產，已成為國際經濟面臨的最大單一風險，就風險管理而言，應將產能分散至美國等其他國家。

貝森特廿四日在美國福斯財經新聞網節目「與瑪莉亞早晨有約」說，全球經濟最嚴峻的單一潛在風險，就是百分之九十九的高效能晶片皆在台灣生產。他說，台灣的確做得很好，也建立出色的產業生態系統，然而就風險管理來說，「至少要將我們百分之卅、四十甚至五十的需求帶回美國或我們的盟友，不管是日本或中東」。

貝森特也談到，儘管中國大陸的稀土礦物目前還在流通，但美國仍持續努力加強特定戰略性物品與商品的供應安全，例如美國的飛機發動機與零組件、特定化學品及塑膠和矽的配料，均可能成為美國在美中談判時的重要籌碼。

貝森特指稱，「我們手中不是全無籌碼，有一堆他們必須靠我們的商品，非得靠我們供應」，且首次公開發行股票（ＩＰＯ）的市場，也是美國在美中談判時可資運用的另一個籌碼。貝森特表示，美中官員十月與十一月將又一次會晤，「我們以尊重彼此的方式和他們接觸，他們是全球第二大經濟體，但美國已表明，我們有優先事項、有利益，且我們會加以捍衛」。

對貝森特前述說法，我經濟部長龔明鑫聲稱，台灣所有產業，基本上只要有出口，大概就是全球不可或缺的供應鏈一環。只要台灣的產業效率愈好、愈強大，對全球供應鏈的完整性貢獻也愈大，台灣產業的強大絕非風險；賴清德總統已揭示其產業政策為「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，本部將秉持此一原則辦理。

