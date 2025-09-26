10月再降息？ Fed 官員有異見

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電

聯準會（Fed）官員對於美國下個月是否進一步降息看法分歧，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（有表決權），認為不宜接連降息。不過川普總統指派的新任Fed理事米倫（有表決權），呼籲迅速降息兩個百分點，以免傷害經濟。

古斯比接受英國金融時報訪問時表示，接下來的政策表決中，他支持進一步降息的意願較低。他說：「假設通膨只是暫時性、終將消退，而大舉提前降息，我對此感到不安。」他說，中西部很多企業仍擔心通膨尚未得到控制。

古斯比表示，就業市場僅「輕微」降溫，並未暗示美國經濟正急遽放緩。他說：「我們的就業市場仍大致穩健。」他並指出，4.3%的低失業率和勞動市場離職率所呈現的情況，比受到川普打擊移民政策影響的非農就業數據更為正面。

他表示，雖然關稅對通膨的影響可能只是短暫的，但通膨已經連續四年半高於Fed的2%目標，而且「現在正走向錯誤的方向」。

然而，米倫25日接受福斯商業台訪問表示，Fed決策官員缺乏根據的通膨憂慮，導致利率處於高檔，使美國經濟更容易遭受衝擊。他認為應該多次降息兩碼，讓利率大減兩個百分點。

