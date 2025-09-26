歐洲九大銀行要推穩定幣

歐洲九大銀行將聯手發行歐元穩定幣，試圖在美元穩定幣支配的市場突圍，也凸顯主流金融業正逐步靠攏數位貨幣領域。

彭博資訊報導，根據聲明，裕信銀行、荷蘭國際集團（ING）、德卡銀行、Banca Sella、KBC集團、丹斯克銀行、瑞典北歐斯安銀行、凱克薩銀行（CaixaBank）、奧合國際銀行（Raiffeisen Bank International）將組成銀行聯盟，設點於阿姆斯特丹，將於近期指派執行長，預計2026年上半年發行與歐元掛鉤的穩定幣，同時開放其他銀行加入。

聲明指出，此舉是為了「在由美國支配的穩定幣市場創造歐洲的替代選項，從而為歐洲在支付領域的戰略自主作出貢獻。」

歐盟對加密貨幣市場的監管框架數月前全面生效，歐洲銀行業者開始逐漸接受數位資產。西班牙國際銀行（Banco Santander）正考慮進軍相關領域，由德意志銀行旗下DWS集團支持的一家業者，則在今夏稍早推出歐元計價穩定幣。

銀行業者對將幣值與法定貨幣掛鉤的穩定幣作為替代支付選項，有濃厚興趣。彭博行業研究分析師估算，到2030年，穩定幣每年的支付金額將突破50兆美元，意味著支付占比將從目前的不到1%最高衝上25%。

美國當局近期首度將穩定幣納入控管，此舉預料將加速穩定幣應用，也有望成為全球資金流動的轉折點。PayPal、Robinhood Markets等跨國企業、以及與川普家族有關的加密貨幣計畫等實體，正研擬、或已經在美國發行自家穩定幣。

穩定幣發行商的利潤豐厚，最大發行商泰達控股為支持泰達幣而持有大量美國公債，從中獲利數十億美元。該公司正透過私募籌資多達200億美元，有望躋身全球估值名列前茅的未上市企業。

ING數位資產主管盧赫特說，穩定幣可讓跨境支付更快、成本更低，也有助於代幣化資產結算。將股債等傳統資產代幣化後，即可透過區塊鏈技術傳輸。

不過，乙太幣25日盤中跌破4,000美元大關，一度挫跌4.8%至3,969.49美元，其連鎖反應也帶動多數加密貨幣同步下挫，但乙太幣隨後跌幅縮減，站回4,000美元之上。