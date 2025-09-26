美第2季經濟成長上修至3.8% 近兩年來最高

美國第2季經濟成長率意外大幅上修，反映進口退潮和消費者支出回升。上周初領失業救濟金人數銳減，則稍稍沖淡聯準會（Fed）所謂勞動市場陷入險境的顧慮。

商務部分析局（BEA）25日公布，第2季國內生產毛額（GDP）季增年率第三次估計值（終值）為3.8%，從8月公布的第二次估計值3.3%上修，且為近兩年來最高。

路透訪調經濟學家原先預期第2季GDP終值維持在3.3%不變。上季成長比預期快，主要受消費者支出回升驅動，個人消費從原估的1.6%上修至2.5%。此外，企業擴大投資智財權產品，尤其是人工智慧（AI），也助益良多。核心通膨率也從2.5%上修至2.6%。

此外，政府也修正2020年第1季至2025年第1季的數據。其中，今年第1季經濟萎縮0.6%，比原先公布的萎縮0.5%稍稍加深。

企業趕在美國總統川普大幅提高的關稅生效前大舉進口，壓縮了今年首季的GDP。但第2季GDP隨外國貨物大批流入而強彈。

第1季和第2季GDP數據由於隨進口暴起暴落，都不能忠實反映美國經濟的穩健度。經濟學家預期，下半年GDP成長可能表現平平，因為川普2.0貿易政策的不確定性揮之不去，將使全年經濟成長率受限，估計僅約1.5%。

商務部同日發布的數據顯示，美國8月貨物貿易逆差陡降16.8%至855億美元。進口大減196億美元，成為2,616億美元；出口減少23億美元，成為1,761億美元。

另外，勞工部25日公布，在止於9月20日的一周，初領失業救濟金人數總計21.8萬人，比前一周上修後的數據下滑1.4萬人，且遠低於道瓊社訪調經濟學家共識預測的23.5萬人。單周數據向來波動甚大。

持續領失業金人數變化不大，只降低2,000人，成為192.6萬人。

上周Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）調降基準利率1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間降至4%~4.25%。17日發布的FOMC會後聲明指出，啟動今年來首次降息的理由，是「聘僱下行風險已升高」。非農就業成長近來確實緩如牛步，職缺數也降到多年來低點。

但最新初領失業津貼數據顯示，即使招聘已顯著縮減，企業仍不不願裁員。