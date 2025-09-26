科技大咖掀AI結盟潮

人工智慧（AI）領域出現一連串合作與結盟。微軟（Microsoft）將開始採用Anthropic的AI模型來強化辦公AI產品Copilot。CoreWeave則與OpenAI擴大合作規模，新增協議金額多達65億美元，總額達到224億美元。OpenAI也與DataBrick敲定1億美元的多年協議。

微軟Copilot原本主要由OpenAI模型驅動，但從24日開始，企業用戶在使用微軟旗下Copilot系列AI助理時，部分功能將可以在OpenAI和Anthropic的模型之間切換，例如：輔助數位研究，支援建構客製化AI工具等。

彭博資訊分析，微軟能夠在辦公AI產品商業化方面取得領先地位，很大程度是得力於與ChatGPT開發商OpenAI的合作。微軟以巨額投資和提供資料中心算力，換來可以將OpenAI工具整合進微軟產品的權利。目前微軟Copilot系列，像是軟體程式撰寫助理、個人助理、辦公聊天機器人，都是由OpenAI的模型支援。

Anthropic由前OpenAI員工創辦，目前是OpenAI最大競爭者之一，也是AI產業的重要參與者。微軟正在重新評估與OpenAI的合作條件，同時也在開發自家AI模型更強大的版本。

ChatGPT推出近三年來，其他AI模型大量出現，要使用AI模型的各家公司也進行廣泛嘗試。微軟在內的大型雲端運算供應商已展開競爭，爭相提供多個AI模型服務，押注企業客戶會希望能在不同AI服務之間靈活切換。

Anthropic的Claude Opus 4.1模型專為處理複雜推理任務而設計，將能在微軟Microsoft 365 Copilot系列工具裡的Researcher功能、Copilot Studio中使用。Copilot Studio的用戶也將能使用Claude Sonnet 4這個較輕量的AI模型。

德國企業軟體公司SAP於24日宣布兩項重大合作，積極布局歐洲數位主權市場。首先，SAP將與OpenAI攜手推出「OpenAI for Germany」計畫，透過自家Delos雲端平台將ChatGPT等服務引入德國公部門。其次，SAP也與亞馬遜合作，將透過AWS提供主權雲端服務。不過，歐盟執委會對SAP可能存在的反競爭行為展開調查，消息拖累SAP股價25日下跌。