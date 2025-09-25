聽新聞
0:00 / 0:00

供過於求...上海至鹿特丹海運費率連八跌 觸及近兩年低點

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為荷蘭鹿特丹港。路透
圖為荷蘭鹿特丹港。路透

最新數據顯示，由於運能高於需求，把貨物以貨櫃從中國大陸運至歐洲北部的費率已連續八周下滑，跌至葉門胡賽組織（Houthi）近兩年前攻擊紅海，全球大多數海運船隊開始繞道非洲南部以來最低。

根據Drewry 25日公布的世界貨櫃指數，從上海運至荷蘭鹿特丹的每只40呎貨櫃（FEU）即期運價過去一周跌至1,735美元，是2023年12月中旬以來最低水準。把貨物從上海運至美國洛杉磯的費率也下跌，觸及每FEU 2,311美元，也是2023年12月中旬以來最低。

地中海航運（MSC）和馬士基（A.P. Moller-Maersk）等航運業者為避開胡賽組織的飛彈與無人機，2023年底開始全面繞道南非好望角。此舉導致貨櫃運能遭到擠壓並帶動短期費率攀升，直到2024年中費率才開始回落。國際貨幣基金（IMF）和牛津大學的PortWatch工具顯示，9月21日當天穿越蘇伊士運河的貨輪數量為17艘，仍低於2023年12月初的47艘。

貨櫃

延伸閱讀

長榮法說會／總經理吳光輝分析兩大變化 看好第4季海運市場

中歐班列復通 波蘭、白俄羅斯邊境口岸重新開放 貨代業歡呼

陸核聚變國家隊 中國聚變將在上海新建人造太陽「環流四號」

再駁阻撓雙城論壇 陸委會：可能是上海跟台北協調出問題

相關新聞

美股早盤／數據強勁削弱降息預期 道瓊早盤跌逾200點、英特爾大漲7%

美股三大指數25日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌逾200點，原因是經濟數據比預期強勁，削弱聯準會（Fed）年底前繼續降息的...

買股也問AI！機器人投顧熱潮掀起「風險高」 專家：傳統投顧仍難取代

聊天機器人ChatGPT問世即將滿三周年，它的出現引發了一股機器人投顧熱潮，如今每十名散戶投資人中，就有一人是使用聊天機...

供過於求...上海至鹿特丹海運費率連八跌 觸及近兩年低點

最新數據顯示，由於運能高於需求，把貨物以貨櫃從中國大陸運至歐洲北部的費率已連續八周下滑，跌至葉門胡賽組織（Houthi）...

市場重新評估聯準會降息前景 美股開盤走低

華爾街股市主要指數今天開盤走低，因為美國新的經濟數據和聯邦準備理事會（Fed）官員相關言論，削弱了投資人對於聯準會進一步...

盼扭轉營運困境！星巴克宣布10億美元重整計畫 關閉北美數百家門市再裁員

星巴克（Starbucks）今天宣布一項總額10億美元重整計畫，試圖扭轉陷入困境的營運，將關閉北美數百家門市，並宣布第2...

陸昨宣布減排目標 歐盟氣候主管嘆：這樣的雄心顯然令人失望

歐洲聯盟今天批評中國的溫室氣體減排目標，聲稱這遠低於歐盟認為「既可達成又有必要」的水準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。