聽新聞
0:00 / 0:00
供過於求...上海至鹿特丹海運費率連八跌 觸及近兩年低點
最新數據顯示，由於運能高於需求，把貨物以貨櫃從中國大陸運至歐洲北部的費率已連續八周下滑，跌至葉門胡賽組織（Houthi）近兩年前攻擊紅海，全球大多數海運船隊開始繞道非洲南部以來最低。
根據Drewry 25日公布的世界貨櫃指數，從上海運至荷蘭鹿特丹的每只40呎貨櫃（FEU）即期運價過去一周跌至1,735美元，是2023年12月中旬以來最低水準。把貨物從上海運至美國洛杉磯的費率也下跌，觸及每FEU 2,311美元，也是2023年12月中旬以來最低。
地中海航運（MSC）和馬士基（A.P. Moller-Maersk）等航運業者為避開胡賽組織的飛彈與無人機，2023年底開始全面繞道南非好望角。此舉導致貨櫃運能遭到擠壓並帶動短期費率攀升，直到2024年中費率才開始回落。國際貨幣基金（IMF）和牛津大學的PortWatch工具顯示，9月21日當天穿越蘇伊士運河的貨輪數量為17艘，仍低於2023年12月初的47艘。
