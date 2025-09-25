美股早盤／數據強勁削弱降息預期 道瓊早盤跌逾200點、英特爾大漲7%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國經濟數據強勁可能拖累降息預期，美股25日早盤全面下跌，道瓊工業指數跌逾200點。路透
美國經濟數據強勁可能拖累降息預期，美股25日早盤全面下跌，道瓊工業指數跌逾200點。路透

美股三大指數25日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌逾200點，原因是經濟數據比預期強勁，削弱聯準會（Fed）年底前繼續降息的預期，投資人也擔憂人工智慧（AI）類股估值偏高。

道瓊工業指數早盤跌0.4%、標普500指數跌0.8%、那斯達克指數急跌1.1%、費城半導體指數重挫2.3%、台積電ADR大跌3.2%。

美國勞工部25日公布，截至20日當周，初領失業救濟金人數比前一周減少1.4萬人至21.8萬人，遠低於市場預期的23.5萬人，減輕勞動市場走弱的疑慮。另據商務部公布，第2季國內生產毛額（GDP）季比年率終值為3.8%，較前次公布的3.3%上修，且為近兩年來最高。

最新發布的兩項數據反映美國經濟仍強韌，恐致Fed對再度降息有所遲疑，削弱美股的一大動能。

AI巨頭輝達早盤跌近1%、甲骨文也大跌近5%，這兩大AI熱門股可能連三日收黑，反映投資人擔心AI類股估值偏高、以及AI業者彼此關係盤根錯節。

另外，英特爾據悉已接觸蘋果，尋求蘋果入股投資。英特爾股價在25日早盤揚升7%。

指數 美國 投資人 美股 半導體 英特爾

延伸閱讀

美國H1B簽證漲至10萬美元 童子賢：不利美國製造業復興

輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

相關新聞

美股早盤／數據強勁削弱降息預期 道瓊早盤跌逾200點、英特爾大漲7%

美股三大指數25日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌逾200點，原因是經濟數據比預期強勁，削弱聯準會（Fed）年底前繼續降息的...

買股也問AI！機器人投顧熱潮掀起「風險高」 專家：傳統投顧仍難取代

聊天機器人ChatGPT問世即將滿三周年，它的出現引發了一股機器人投顧熱潮，如今每十名散戶投資人中，就有一人是使用聊天機...

供過於求...上海至鹿特丹海運費率連八跌 觸及近兩年低點

最新數據顯示，由於運能高於需求，把貨物以貨櫃從中國大陸運至歐洲北部的費率已連續八周下滑，跌至葉門胡賽組織（Houthi）...

市場重新評估聯準會降息前景 美股開盤走低

華爾街股市主要指數今天開盤走低，因為美國新的經濟數據和聯邦準備理事會（Fed）官員相關言論，削弱了投資人對於聯準會進一步...

盼扭轉營運困境！星巴克宣布10億美元重整計畫 關閉北美數百家門市再裁員

星巴克（Starbucks）今天宣布一項總額10億美元重整計畫，試圖扭轉陷入困境的營運，將關閉北美數百家門市，並宣布第2...

陸昨宣布減排目標 歐盟氣候主管嘆：這樣的雄心顯然令人失望

歐洲聯盟今天批評中國的溫室氣體減排目標，聲稱這遠低於歐盟認為「既可達成又有必要」的水準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。