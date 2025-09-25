美股早盤／數據強勁削弱降息預期 道瓊早盤跌逾200點、英特爾大漲7%

美股三大指數25日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌逾200點，原因是經濟數據比預期強勁，削弱聯準會（Fed）年底前繼續降息的預期，投資人也擔憂人工智慧（AI）類股估值偏高。

道瓊工業指數早盤跌0.4%、標普500指數跌0.8%、那斯達克指數急跌1.1%、費城半導體指數重挫2.3%、台積電ADR大跌3.2%。

美國勞工部25日公布，截至20日當周，初領失業救濟金人數比前一周減少1.4萬人至21.8萬人，遠低於市場預期的23.5萬人，減輕勞動市場走弱的疑慮。另據商務部公布，第2季國內生產毛額（GDP）季比年率終值為3.8%，較前次公布的3.3%上修，且為近兩年來最高。

最新發布的兩項數據反映美國經濟仍強韌，恐致Fed對再度降息有所遲疑，削弱美股的一大動能。

AI巨頭輝達早盤跌近1%、甲骨文也大跌近5%，這兩大AI熱門股可能連三日收黑，反映投資人擔心AI類股估值偏高、以及AI業者彼此關係盤根錯節。

另外，英特爾據悉已接觸蘋果，尋求蘋果入股投資。英特爾股價在25日早盤揚升7%。