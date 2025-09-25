陸昨宣布減排目標 歐盟氣候主管嘆：這樣的雄心顯然令人失望

快訊

中央社／ 布魯塞爾25日綜合外電報導
歐洲聯盟今天批評中國的溫室氣體減排目標，聲稱這遠低於歐盟認為「既可達成又有必要」的水準。

北京昨天在聯合國氣候峰會宣布，中國計劃到2035年將經濟範圍溫室氣體凈排放量比峰值（推測為2025年）下降7%-10%，力爭做得更好。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示：「這樣的雄心顯然令人失望。考慮到中國巨大的碳足跡，這會讓全球實現氣候目標變得更加艱難。」

中國是世界第二大經濟體、最大的汙染排放國，約占全球排放量近30%。

觀察人士幾乎一致認為，中國提出的目標過於保守─但北京過去常有「低調承諾，高標達成」的紀錄，尤其受到其綠色科技快速發展的推動。

中國的新減排路徑類似於美國和歐盟在各自排放峰值後10年間的走勢，但仍遠不足以實現將全球升溫控制在比工業化前水準高出1.5°C以內的目標。這是2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）所設定，以避免最嚴重氣候災難的基準。

歐盟同樣是全球主要汙染排放方之一，但迄今在應對氣候變遷方面承諾最為積極。然而，隨著歐盟因應烏克蘭戰爭與全球貿易緊張，將重心轉向強化防務與產業，其領導地位也正面臨內部分歧的嚴峻考驗。

歐盟已承諾到2030年將排放量比1990年減少55%，歐盟執委會表示，目前已經接近40%。但歐盟至今仍未能提出2035年的確切且具正式約束力的數字目標，而這是「巴黎協定」所要求。

在中國的新承諾出爐之際，美國在總統川普領導下，仍持續在國內外大力推動使用化石燃料。川普稱氣候變遷是一場「騙局」。

