iPhone 17熱潮下受惠…低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1,500億

王來勝這個名字或許讓人感到陌生，他不像馬斯克或貝佐斯那樣家喻戶曉，也沒有每天攻占新聞頭條，但他其實也是一名億萬富豪，而且許多人可能都用過他的產品。

王來勝是中國大陸立訊精密工業共同創辦人兼副董事長，這家製造商起初生產用於蘋果產品的線材和配件，但如今也已開始組裝iPhone。隨著iPhone 17開賣以來立訊股價大漲近三成，王來勝財富短短幾天大幅成長。富比世（Forbes）數據顯示，目前王來勝身價為141億美元，高於上周四收盤的90億美元，代表他的身價短短五天增加51億美元（約新台幣1,552億元）。

The Information 19日報導，蘋果上周要求立訊提高iPhone 17每日產量約40%，為立訊股價增添上漲動能。另一方面，The Information也揭露立訊已和OpenAI簽署協議，將生產一部消費者人工智慧（AI）裝置。

彭博行業研究分析師史蒂文·曾（音譯）認為，與OpenAI合作對立訊長期發展而言是吉兆，這項協議可望成為長期成長新驅力，而且或許能讓立訊營收停止集中在蘋果這個籃子裡。