快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

iPhone 17熱潮下受惠…低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1,500億

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
蘋果iPhone 17上周五開賣以來，立訊精密副董事長王來勝身價已增加51億美元。路透
蘋果iPhone 17上周五開賣以來，立訊精密副董事長王來勝身價已增加51億美元。路透

王來勝這個名字或許讓人感到陌生，他不像馬斯克或貝佐斯那樣家喻戶曉，也沒有每天攻占新聞頭條，但他其實也是一名億萬富豪，而且許多人可能都用過他的產品。

王來勝是中國大陸立訊精密工業共同創辦人兼副董事長，這家製造商起初生產用於蘋果產品的線材和配件，但如今也已開始組裝iPhone。隨著iPhone 17開賣以來立訊股價大漲近三成，王來勝財富短短幾天大幅成長。富比世（Forbes）數據顯示，目前王來勝身價為141億美元，高於上周四收盤的90億美元，代表他的身價短短五天增加51億美元（約新台幣1,552億元）。

The Information 19日報導，蘋果上周要求立訊提高iPhone 17每日產量約40%，為立訊股價增添上漲動能。另一方面，The Information也揭露立訊已和OpenAI簽署協議，將生產一部消費者人工智慧（AI）裝置。

彭博行業研究分析師史蒂文·曾（音譯）認為，與OpenAI合作對立訊長期發展而言是吉兆，這項協議可望成為長期成長新驅力，而且或許能讓立訊營收停止集中在蘋果這個籃子裡。

iPhone 17 馬斯克 OpenAI 財富 蘋果

延伸閱讀

規模空前！輝達大手筆投資OpenAI但「細節不多」 只知資金主要將用於這處

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

他用「1方法」買iPhone 17被長輩批壞習慣 兩派網友掀論戰

iPhone Air傳中國下月上市 採合約機銷售

相關新聞

「巴菲特指標」預告美股將崩盤？這個數字才更讓人害怕

隨著那斯達克100指數與美股七雄上漲帶動美國股市市值不斷膨脹，衡量美股價位的「巴菲特指標」已逼近220%，創歷史新高，但...

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether傳出與投資人洽談融資多達200億美元，使公司估值達到5,000億美元...

買股也問AI！機器人投顧熱潮掀起「風險高」 專家：傳統投顧仍難取代

聊天機器人ChatGPT問世即將滿三周年，它的出現引發了一股機器人投顧熱潮，如今每十名散戶投資人中，就有一人是使用聊天機...

規模空前！輝達大手筆投資OpenAI但「細節不多」 只知資金主要將用於這處

輝達（NVIDIA）本周宣布對OpenAI規模高達1,000億美元的大手筆投資，由OpenSI自主運用資金。不過，多數資...

iPhone 17熱潮下受惠…低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1,500億

王來勝這個名字或許讓人感到陌生，他不像馬斯克或貝佐斯那樣家喻戶曉，也沒有每天攻占新聞頭條，但他其實也是一名億萬富豪，而且...

投資人觀望美國通膨、就業關鍵數據 亞股多收低

近來率股市屢創新高的買盤動能熄火，亞洲主要股市指數今天多收低；美國預計於本週稍晚和下週公布通膨及就業數據，將成為左右市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。