買股也問AI！機器人投顧熱潮掀起「風險高」 專家：傳統投顧仍難取代

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
ChatGPT的問世帶動了機器人投顧熱潮，預期該市場規模2029年將比目前成長六倍。路透
聊天機器人ChatGPT問世即將滿三周年，它的出現引發了一股機器人投顧熱潮，如今每十名散戶投資人中，就有一人是使用聊天機器人來挑選股票，且這個市場預料2029年將比現在成長六倍。但就連愛用者也認為這是高風險的策略，還沒辦法取代傳統投顧。

路透報導，據線上券商eToro對11,000名全球散戶投資人的調查顯示，約有一半的散戶投資人表示，他們會利用ChatGPT或Google的Gemini等AI工具，來挑選或選擇投資標的，且其中13%已在使用這些工具。

數據分析機構Research and Markets則表示，機器人投顧市場規模預料將在2029年成長至4,709.1億美元，比去年的617.5億美元增長約600%。

儘管ChatGPT本身已警告用戶，不應該仰賴它提供專業的金融建議，但eToro英國總經理Dan Moczulski表示：「AI模型確實可以表現出色。唯有民眾把ChatGPT或Gemini等生成式模型當作預測未來的水晶球，才會有風險。」

Moczulski表示，使用專門訓練用於分析市場的AI平台的最好方式就是，「記住它可能錯誤引用數據和日期、過度倚靠過去建立起的理論，以及過度仰賴過去的價格變動來預測未來」。

線上券商Finder根據債務水準、持續成長、比競爭對手有利的資產等指標，在2023年3月使用ChatGPT挑選出一籃子高品質企業股票。這38檔股票包括輝達、亞馬遜、P&G和沃爾瑪等，至今已大漲近55%，比英國十大最受歡迎基金的平均報酬率高出近19個百分點。

不過，使用ChatGPT挑選股票需要具備一些金融知識，而且採用它的人也說，在搞定它之前，出錯的風險很高。

在瑞銀（UBS）擔任分析師近20年的Jeremy Leung，在今年稍早離開該公司後，開始用ChatGPT投資股票。他在對ChatGPT下指令時會寫說，「假設你是一名做空分析師，你的做空理論是什麼」，或「只使用可靠來源，例如證管會資料」。

Leung表示：「你提供愈多字句給它，它就會給你愈好的答案。」

ChatGPT 風險 投資人 券商 分析師 規模

