快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

投資人觀望美國通膨、就業關鍵數據 亞股多收低

中央社／ 香港25日綜合外電報導
近來率股市屢創新高的買盤動能熄火，亞洲主要股市指數今天多收低；美國預計於本週稍晚和下週公布通膨及就業數據，將成為左右市場走向的關鍵。全球市場示意圖。AI生成
近來率股市屢創新高的買盤動能熄火，亞洲主要股市指數今天多收低；美國預計於本週稍晚和下週公布通膨及就業數據，將成為左右市場走向的關鍵。全球市場示意圖。AI生成

近來率股市屢創新高的買盤動能熄火，亞洲主要股市指數今天多收低；美國預計於本週稍晚和下週公布通膨及就業數據，將成為左右市場走向的關鍵。

法新社報導，自美國總統川普（Donald Trump）4月祭出關稅政策，引發全球股市震盪以來，投資人持續積極布局。之後美國陸續與多國達成貿易協議，加上有跡象顯示聯邦準備理事會（Fed）準備重啟降息計畫，市場氛圍轉為樂觀。

聯準會上週宣布降息1碼（25個基點），理由是就業市場疲弱和通膨未明顯升溫，並預期年底前可能再降息2次。

交易者押注寬鬆週期已啟動之際，包括Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在內的部分聯準會官員則審慎以待，強調通膨壓力仍高。

鮑爾23日發表談話時指出，目前股市價格「相當高估」，且利率政策「沒有無風險之路」，這番話壓抑了市場原本的樂觀情緒。

聯準會正緊盯預計本週稍晚公布的個人消費支出物價指數（PCE），這是Fed偏好的通膨指標，同時關注下週出爐的非農就業報告。

亞股方面，香港、上海、台北、首爾、威靈頓及馬尼拉股市收低，東京和雪梨股市收高。

亞洲市場普遍交易冷清，追隨美股3大指數昨天續跌的走勢。

通膨 聯準會 美國 Fed 指數 亞股

延伸閱讀

聯準會終於降息 債蛙迎來春天？這七檔非投等債ETF近一季表現一次看

台指期逢獲利了結賣壓 收26,097點、跌137點 守2萬6大關

台股早盤一度跌逾百點 台積電跌幅收斂後平盤震盪

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

相關新聞

「巴菲特指標」預告美股將崩盤？這個數字才更讓人害怕

隨著那斯達克100指數與美股七雄上漲帶動美國股市市值不斷膨脹，衡量美股價位的「巴菲特指標」已逼近220%，創歷史新高，但...

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether傳出與投資人洽談融資多達200億美元，使公司估值達到5,000億美元...

買股也問AI！機器人投顧熱潮掀起「風險高」 專家：傳統投顧仍難取代

聊天機器人ChatGPT問世即將滿三周年，它的出現引發了一股機器人投顧熱潮，如今每十名散戶投資人中，就有一人是使用聊天機...

規模空前！輝達大手筆投資OpenAI但「細節不多」 只知資金主要將用於這處

輝達（NVIDIA）本周宣布對OpenAI規模高達1,000億美元的大手筆投資，由OpenSI自主運用資金。不過，多數資...

投資人觀望美國通膨、就業關鍵數據 亞股多收低

近來率股市屢創新高的買盤動能熄火，亞洲主要股市指數今天多收低；美國預計於本週稍晚和下週公布通膨及就業數據，將成為左右市場...

路透：傳陸NAND大廠長江存儲 擬進軍DRAM

中國大陸快閃記憶體（NAND Flash）大廠長江存儲，據傳打算生產動態隨機存取記憶體（DRAM），包括人工智慧（AI）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。