身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether傳出與投資人洽談融資多達200億美元，使公司估值達到5,000億美元。若這項交易成真，股東身價將暴漲，該公司董事長德瓦西尼（Giancarlo Devasini）將一舉躍居全球第五大富豪，而擁有「台灣女婿」身分的Tether前執行長方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）則會躋身全球前20大富豪，身價逼近新台幣3兆元。

根據彭博億萬富翁指數的計算，如果Tether公司成功達到5,000億美元的估值，德瓦西尼的身價將接2,240億美元，使他成為全球第五大富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克、甲骨文董事長艾里森、Meta執行長祖克柏和亞馬遜創辦人貝佐斯，排名甚至超過被稱為「股神」的波克夏董事長巴菲特。目前在彭博富豪排行榜中，巴菲特位居第十，淨資產為1,494億美元。

此外，在5,000億美元的公司估值下，Tether執行長阿爾多諾（Paolo Ardoino）及前任執行長方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）的財富估計各自達到950億美元左右 （新台幣約2.89兆元），躋身全球前20大富豪。另一名股東Stuart Hoegner 的身價則將超過600億美元。

值得一提的是，方雋哲是位「台灣女婿」，他來自荷蘭，學生時期曾來台念師大中文系，目前是比特幣交易所Bitfinex執行長。Tether則是Bitfinex的姊妹公司。

Tether的發言人暫未回覆置評請求。

任何接近使Tether公司估值達到5,000億美元目標的交易，都將是加密貨幣領域財富累積的最驚人案例之一。根據彭博億萬富豪指數指數，這四名股東的財富都將超越目前身價520億美元、全球最富有的加密貨幣交易所巨擘幣安創辦人趙長鵬。

據彭博稍早報導，Tether正尋求以3%的股份，籌資150億至200億美元。兩位知情人士表示，協商仍處於早期階段，細節可能會有所變動。