身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Tether前執行長、現任Bitfinex執行長方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）。圖／取自網路

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether傳出與投資人洽談融資多達200億美元，使公司估值達到5,000億美元。若這項交易成真，股東身價將暴漲，該公司董事長德瓦西尼（Giancarlo Devasini）將一舉躍居全球第五大富豪，而擁有「台灣女婿」身分的Tether前執行長方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）則會躋身全球前20大富豪，身價逼近新台幣3兆元。

根據彭博億萬富翁指數的計算，如果Tether公司成功達到5,000億美元的估值，德瓦西尼的身價將接2,240億美元，使他成為全球第五大富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克、甲骨文董事長艾里森、Meta執行長祖克柏和亞馬遜創辦人貝佐斯，排名甚至超過被稱為「股神」的波克夏董事長巴菲特。目前在彭博富豪排行榜中，巴菲特位居第十，淨資產為1,494億美元。

此外，在5,000億美元的公司估值下，Tether執行長阿爾多諾（Paolo Ardoino）及前任執行長方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）的財富估計各自達到950億美元左右 （新台幣約2.89兆元），躋身全球前20大富豪。另一名股東Stuart Hoegner 的身價則將超過600億美元。

值得一提的是，方雋哲是位「台灣女婿」，他來自荷蘭，學生時期曾來台念師大中文系，目前是比特幣交易所Bitfinex執行長。Tether則是Bitfinex的姊妹公司。

Tether的發言人暫未回覆置評請求。

任何接近使Tether公司估值達到5,000億美元目標的交易，都將是加密貨幣領域財富累積的最驚人案例之一。根據彭博億萬富豪指數指數，這四名股東的財富都將超越目前身價520億美元、全球最富有的加密貨幣交易所巨擘幣安創辦人趙長鵬。

據彭博稍早報導，Tether正尋求以3%的股份，籌資150億至200億美元。兩位知情人士表示，協商仍處於早期階段，細節可能會有所變動。

財富 指數 馬斯克 女婿 台幣 貨幣

相關新聞

「巴菲特指標」預告美股將崩盤？這個數字才更讓人害怕

隨著那斯達克100指數與美股七雄上漲帶動美國股市市值不斷膨脹，衡量美股價位的「巴菲特指標」已逼近220%，創歷史新高，但...

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

全球最大穩定幣泰達幣（USDT）的發行商Tether傳出與投資人洽談融資多達200億美元，使公司估值達到5,000億美元...

規模空前！輝達大手筆投資OpenAI但「細節不多」 只知資金主要將用於這處

輝達（NVIDIA）本周宣布對OpenAI規模高達1,000億美元的大手筆投資，由OpenSI自主運用資金。不過，多數資...

投資人觀望美國通膨、就業關鍵數據 亞股多收低

近來率股市屢創新高的買盤動能熄火，亞洲主要股市指數今天多收低；美國預計於本週稍晚和下週公布通膨及就業數據，將成為左右市場...

路透：傳陸NAND大廠長江存儲 擬進軍DRAM

中國大陸快閃記憶體（NAND Flash）大廠長江存儲，據傳打算生產動態隨機存取記憶體（DRAM），包括人工智慧（AI）...

歐洲車市8月持續成長 以油電混合車、全電動車買氣佳

隨著歐洲消費者對歐洲本地車廠所生產的油電混合車和電動車愈來愈有興趣，歐洲8月新車銷售再次提高。歐洲車廠正在努力回擊來自中...

