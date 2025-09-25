規模空前！輝達大手筆投資OpenAI但「細節不多」 只知資金主要將用於這處

輝達（NVIDIA）本周宣布對OpenAI規模高達1,000億美元的大手筆投資，由OpenSI自主運用資金。不過，多數資金最終仍將用來支付輝達的尖端晶片。

兩家公司公布的協議金額龐大，但細節不多。他們表示，資金將隨著未來幾年AI超級運算中心啟用而陸續到位，第一座資料中心預定明年下半年上線。

目前各資料中心的建置時程和成本仍未明朗。CNBC引述知情人士報導，OpenAI計劃採取租賃方式取得輝達圖形處理器（GPU）。

輝達執行長黃仁勳形容這項協議「規模空前」。他曾估算，一座具備1GW（百萬瓩）運算能力的AI資料中心造價約500億美元，其中350億美元用於採購輝達GPU。透過租賃GPU，OpenAI能將成本攤提至晶片可用年限（最多達五年），相對也讓輝達承擔較多風險。

消息人士告訴CNBC，首批100億美元即將到位，協助OpenAI部署首座1GW的資料中心。

知情人士表示，輝達股權投資固然有助OpenAI招聘、行銷和營運，但最大筆用途仍在運算能力，且幾乎完全仰賴輝達的GPU。

知情人士表示，除了能讓OpenAI以更具成本效益的方式取得晶片外，輝達提供的租賃方案和長期承諾，也有助於該公司在借貸時向銀行爭取到較優惠的條件。

OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）在德州阿比林接受CNBC訪問時表示，甲骨文和輝達在籌資方面扮演了關鍵角色。阿比林是第一座新資料中心的所在地，由OpenAI在「星際之門計畫」（Stargate）的合作夥伴甲骨文承租，未來營運成本將由OpenAI負擔。

傅萊爾解釋：「像甲骨文是把自己資產負債表用在打造我們背後這些驚人的資料中心。至於輝達，他們藉入股來啟動營運，但更重要的是，隨著這些晶片完成布建，他們會拿到所有晶片的款項。」

OpenAI和輝達的合作案仍引發外界對AI熱潮能否持久的疑慮。

Neuberger Berman分析師Zakalik說，這項交易是OpenAI籌資後，資金再回流到出資方的又一例子。

Zakalik說：「投資人擔心這筆交易本質上是循環操作，推高了大家的獲利和數字，但實際上並沒有創造什麼東西。」

對於這些疑慮，OpenAI執行長奧特曼接受CNBC訪問時表示，OpenAI專注在推動實質需求。他說：「我們必須持續把服務賣給消費者和企業，並打造出大家願意花大錢買單的全新產品。只要這種情況持續下去，就能支付大量的資料中心和晶片成本」。