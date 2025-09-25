歐洲車市8月持續成長 以油電混合車、全電動車買氣佳

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
福斯（Volkswagen）在本月初慕尼黑車展中展示的ID.CROSS概念車。 美聯社
隨著歐洲消費者對歐洲本地車廠所生產的油電混合車和電動車愈來愈有興趣，歐洲8月新車銷售再次提高。歐洲車廠正在努力回擊來自中國大陸的競爭對手。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）今（25）日公布的數據顯示，8月歐洲新車掛牌數年增4.7%，達到791,349輛。德國與西班牙的成長率都超過5%，但英國與義大利的需求下降。

對車廠而言，現在的銷售亮點是插電式油電混合車，這類車在8月的掛牌數量成長56%。純電動車的銷售則是上升27%。

面臨壓力的歐洲車廠因為插電式油電混合車的銷售好成績，有了些許喘息機會。歐洲車廠當前除了承受美國川普關稅對進口車加稅的衝擊，更要迎接比亞迪等中國大陸平價電動車的激烈競爭。

儘管電動車在歐洲的銷售正在加速成長，但消費者採納的速度，還是低於車廠預期。目標追求大量銷售的平價電動車，開始受到市場青睞，然而，保時捷（Porsche）這類的豪華車廠，則因需求疲弱與成本過高，正在縮減高端電動車計畫。

本月初舉行的慕尼黑車展中，德國車廠誓言仍會透過推出有潛力的新款電動車進行反擊。例如，福斯（Volkswagen）預定明年開賣ID.Polo，這是一款售價低於2.5萬歐元的平價電動小車，瞄準大眾市場。BMW展示了售價68,900歐元（約8萬美元）的iX3 SUV。

美國電動車先驅特斯拉（Tesla）在歐洲的銷售持續下滑，8月在歐洲的銷售年減22%，市占率僅剩1.9%。中國大陸電動車品牌比亞迪表現亮眼，8月交車量是去年同期三倍多，只看歐盟市場的話，連續第二個月銷量超越特斯拉。

Stellantis在歷經一年多來銷售下滑後，8月首見銷量回升。福斯、BMW以及賓士銷售也都有成長。

豪華電動車方面，保時捷上周宣布暫緩推出一款電動豪華SUV，將轉而增加燃油與混合動力車型的比重。Stellantis因需求疲軟，亦決定取消原定的純電版瑪莎拉蒂跑車。

