蘋果要求歐盟修訂反壟斷法：恐停止部分服務和產品在歐盟銷售

蘋果公司（Apple）周四呼籲歐盟撤銷或修訂旨在保護數位消費者的《數位市場法》（DMA），因該法要求與非蘋產品及服務互通，破壞蘋果產品之間原本的無縫協作，正導致蘋果用戶體驗下降，並可能暴露用戶隱私。該公司表示，如果DMA不變，部分產品和服務可能無法在歐洲27國上市。

蘋果先前已明確表達反對DMA，該法規對包括Alphabet旗下Google、蘋果Safari、亞馬遜，以及Meta旗下Facebook等公司設立了一系列行為準則，目的是防止科技公司在競爭中違規，違規者可能被處以全球營收10%的罰款，若屢次違規，最高可達20%。

蘋果指出，用戶若被迫接受外部支付服務以及允許從第三方應用市場下載應用程式，可能會面臨惡意軟體或詐騙風險。DMA規定其他公司可請求用戶資料，這也可能危及敏感資訊。蘋果也抗議DMD改變app存取方式，例如蘋果的App Store不允許色情應用程式上架，但因為DMS，iPhone可從其他市集取得這些對兒童帶來風險的應用程式。

DMA的要求之一是，蘋果必須確保其他品牌耳機能與iPhone相容。蘋果指出，這阻礙在歐盟推出AirPods即時翻譯服務，因為此舉會讓競爭對手公司存取對話數據，產生隱私問題。iPhone螢幕鏡像到筆電的功能也被延後推出。

蘋果指出，「DMA意味在歐盟延遲推出的功能可能越來越多，歐盟用戶在蘋果產品上的體驗將進一步落後」。該公司認為，布魯塞爾的規則造成不公平競爭，因歐盟最大智慧型手機供應商三星電子未受此限。

蘋果在部落格中表示：「DMA對歐洲市場並無助益。成功的公司並非靠創新競爭，而是扭曲法律達到自己的目的——收集更多歐盟公民數據或免費取得蘋果技術。」

這是蘋果與歐盟執委會的最新衝突。今年稍早，蘋果針對歐盟依DMA規定裁罰該公司5億歐元提起上訴，歐盟指控該公司阻止開發者引導用戶至App Store外交易。