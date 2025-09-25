乙太幣賣壓再起 盤中跌破4,000美元大關
乙太幣（ETH，又譯以太幣）今天盤中跌破4,000美元大關，一度挫跌4.8%至3,969.49美元，其連鎖反應也帶動多數加密貨幣同步下挫。
彭博資訊分析，美股期指與美元大致平靜，但如果乙太幣在北美交易時段演變成拋售潮，可能會嚇到當沖交易人士，並且引發跨資產拋售。
由於目前時序接近季末，若乙太幣在跌破4,000美元後繼續下探，可能在外匯市場引發削減部位的行動，進而帶動美元走升。儘管這可能只是季度交替時的投資組合調整，但如果出現更多惡兆，可能會在全球股市引發影響。
另一方面，美國參議院財政委員會預定10月1日舉行聽證會，檢視針對數位資產進行課稅的議題。
比特幣行情相對平穩，25日盤中跌0.7%，報111,799.10美元。
