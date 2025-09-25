波蘭躍居台灣無人機最大買家！進口金額飆升原因揭密

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
其昜先進科技AX4無人機。彭博資訊
俄烏戰爭的陰影下，東歐國家波蘭正加緊強化防衛力量，並降低對中國大陸零組件的依賴。今年前八個月，波蘭吸收了台灣近六成無人機出口，金額大約3,200萬美元，前幾年還幾乎為零，波蘭因此躍居台灣無人機的最大買家，進口規模遠超第二名美國的約700萬美元。

台灣無人機製造商其昜先進科技透露，因應波蘭的龐大需求，正規劃在當地設廠，另有包括一家南韓大型無人機公司在內的其他外商，也前來接洽採購馬達。

波蘭最大無人機製造商，高度仰賴軍方合約的WB Electronics近年業績激增，2024年營收達近30億茲羅提（約8.3億美元），是俄烏戰爭前2021年3.4億茲羅提的近九倍。該公司已向其昜先進科技提出合資生產的合作構想。WB有不少設備賣給烏克蘭，在那裡有生產設施。

進口台灣無人機零件的波蘭企業還包括有意進軍美國市場的Farada集團。營運總監Joanna Rutkowska坦言：「要擴展進入美國市場，必須開始考慮非中國大陸的安全供應來源。」Farada在2023年與昜先進科技達成合作，目前主要進口馬達和電池。另一家波蘭軍用無人機廠FlyFocus表示，波蘭是烏克蘭無人機零件的主要中轉國，由於中國大陸限制出口，這些零件改由台灣進口，推動進口金額大幅上升。FlyFocus大多採購歐洲零件以縮短供應鏈，但若價格過高，便會轉向台灣。

波蘭 俄烏戰爭

