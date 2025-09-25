英特爾拉蘋果入股鞏固製造版圖？分析師多空解讀

英特爾傳出向蘋果公司尋求投資。分析師認為，這是繼8月美國政府入股和輝達投資後的最新利多消息，如果合作成真，將鞏固英特爾作為美國半導體製造關鍵供應商的地位。

D.A. Davidson科技研究主管Gil Luria樂觀看待。他說：「英特爾的14A製程欠缺穩定客戶，前景不明。如今有輝達支持，若能加上蘋果，等於集結兩大晶片設計大戶的製造需求，為其美國生產計畫撐腰。」

Zacks投資管理資深投資組合經理Brian Mulberry認為，談妥後，蘋果可能藉此將部分零組件生產移回美國，以避開關稅。雖然雙方早在蘋果2020年自研晶片之前就有合作歷史，但英特爾過去始終難以滿足蘋果PC需求，他因此對合作能否落實持保留態度。

目前，蘋果最先進的晶片仍與台積電合作。

Gabelli Funds分析師Ryuta Makino表示，若蘋果肯投資，將為英特爾晶圓代工業務帶來急需資金。他不預期蘋果會將x86架構產品轉單英特爾，投資更可能聚焦在代工部門。

Makino補充說，合作可能帶有政治意涵：蘋果正面臨川普政府要求將更多生產線移回美國的壓力，若投資英特爾，可視為對美國製造的承諾，有助於爭取政府支持。而對英特爾來說，同時擁有輝達與蘋果背書，「能為困境中業務向市場釋放出強烈的信心訊號」。