貝森特又點名台灣！說99%先進晶片在台生產構成全球風險 應分散

美國財政部長貝森特周三（24日）再度點名台灣，表示全球99%的先進晶片都在台灣生產，已成為全球經濟面臨的最大單一風險，從風險管理而言，應該要把產能分散至美國等其他國家。

貝森特在接受福斯財經新聞網節目「與瑪麗亞共度的早晨」（Mornings with Maria）節目訪問時表示，美國正全力推動確保由美國或其他親近盟國進行生產的半導體供應安全，並且降低台灣幾近全面主導晶片市場所帶來的風險。

貝森特表示：「全球經濟面臨的最大單一風險，就是99%的高性能晶片都在台灣生產。」

他說：「他們的確做得很好，也建立了很棒的生態系，但從風險管理而言，無論是占我們30%、40%、還是50%的需求，我們必須把這些產能帶回美國或我們的盟國，不論是日本或中東，而且我們每天都致力於此事。」

貝森特另談到，雖然稀土依然從中國大陸流進美國，但美國仍在持續努力，確保某些戰略性商品與產品的供應安全。他說，美國的飛機引擎與零組件，以及部分化學品，可能成為美國與中國談判的重要籌碼。

貝森特表示：「我們並非全無籌碼。我們有大量產品，是他們仰賴我們供應的。」他列舉飛機引擎與零件，以及特定化學品和塑膠、矽的原料等。此外，首次公開發行股票（IPO）市場也是美國在與中國談判中，可運用的另一項籌碼。

美中官員數月來已經四度會談，貝森特表示，雙方將在10月和11月再度會晤。美國對大陸加徵更高關稅的暫停措施將在11月10日到期。

他說 ：「我們以相互尊重的方式和他們接觸。他們是世界第二大經濟體，但美國已經表明，我們有優先事項、有利益，而且我們將予以捍衛。」