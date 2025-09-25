快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

貝森特又點名台灣！說99%先進晶片在台生產構成全球風險 應分散

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財長貝森特24日再度點名台灣，表示全球99%的先進晶片都在台灣生產，已成為全球經濟面臨的最大單一風險。路透
美國財長貝森特24日再度點名台灣，表示全球99%的先進晶片都在台灣生產，已成為全球經濟面臨的最大單一風險。路透

美國財政部長貝森特周三（24日）再度點名台灣，表示全球99%的先進晶片都在台灣生產，已成為全球經濟面臨的最大單一風險，從風險管理而言，應該要把產能分散至美國等其他國家。

貝森特在接受福斯財經新聞網節目「與瑪麗亞共度的早晨」（Mornings with Maria）節目訪問時表示，美國正全力推動確保由美國或其他親近盟國進行生產的半導體供應安全，並且降低台灣幾近全面主導晶片市場所帶來的風險。

貝森特表示：「全球經濟面臨的最大單一風險，就是99%的高性能晶片都在台灣生產。」

他說：「他們的確做得很好，也建立了很棒的生態系，但從風險管理而言，無論是占我們30%、40%、還是50%的需求，我們必須把這些產能帶回美國或我們的盟國，不論是日本或中東，而且我們每天都致力於此事。」

貝森特另談到，雖然稀土依然從中國大陸流進美國，但美國仍在持續努力，確保某些戰略性商品與產品的供應安全。他說，美國的飛機引擎與零組件，以及部分化學品，可能成為美國與中國談判的重要籌碼。

貝森特表示：「我們並非全無籌碼。我們有大量產品，是他們仰賴我們供應的。」他列舉飛機引擎與零件，以及特定化學品和塑膠、矽的原料等。此外，首次公開發行股票（IPO）市場也是美國在與中國談判中，可運用的另一項籌碼。

美中官員數月來已經四度會談，貝森特表示，雙方將在10月和11月再度會晤。美國對大陸加徵更高關稅的暫停措施將在11月10日到期。

他說 ：「我們以相互尊重的方式和他們接觸。他們是世界第二大經濟體，但美國已經表明，我們有優先事項、有利益，而且我們將予以捍衛。」

美國 貝森特 風險 晶片 台灣

延伸閱讀

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

路透：陸代表團將赴美財政部技術性磋商 聚焦貿易問題細節

北京再封殺輝達 信心竟來自一張「向上管理」投影片？

美貿易代表：未來數月將與東南亞國家達成協議

相關新聞

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

美國財政部長貝森特24日接受福斯財經新聞主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪時表示，鑑於台灣幾乎完全掌控...

英特爾拉蘋果入股鞏固製造版圖？分析師多空解讀

英特爾傳出向蘋果公司尋求投資。分析師認為，這是繼8月美國政府入股和輝達投資後的最新利多消息，如果合作成真，將鞏固英特爾作...

貝森特又點名台灣！說99%先進晶片在台生產構成全球風險 應分散

美國財政部長貝森特周三（24日）再度點名台灣，表示全球99%的先進晶片都在台灣生產，已成為全球經濟面臨的最大單一風險，從...

韓媒：SK海力士兩年內將增購20台新機台 將EUV數量增加一倍

韓媒電子時報引述業界消息人士報導，SK海力士計劃在2027年前再添購約20台極紫外微影（EUV）設備。

找OpenAI對手合作！微軟Copilot引進Anthropic模型

微軟（Microsoft）將開始採用Anthropic的人工智慧（AI）模型來強化它的辦公AI產品Copilot。Cop...

銅價大漲逾3% 創15個月高價 全球第二大銅礦場災變後宣告不可抗力

國際銅價周三（24日）大漲超過3%，觸及15個月高點，因美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。