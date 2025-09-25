美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部長貝森特24日接受福斯財經新聞主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪時表示，鑑於台灣幾乎完全掌控半導體市場，美國正全力確保由本國或緊密盟友生產的晶片供應安全，以降低相關風險。

根據路透轉述，貝森特說：「對世界經濟而言，最大的單點故障是99%的高階晶片都在台灣生產。」

單點故障（SPOF）指的是系統某部分若發生故障，就會導致整個系統停止運作。

他並補充說：「台灣確實做得非常出色，擁有完善的生態系統，但從風險管理角度來看，我不確定是否應將30%、40%甚至50%的需求轉回美國或盟友，不論是日本或中東。我們每天都在努力尋找解方。」

貝森特同時提到，美國在飛機引擎與零組件，以及部分化學品領域具優勢，可能成為美中談判的重要籌碼。他也強調，中國稀土礦物仍持續流入美國，但美方正積極確保戰略物資與關鍵產品的供應安全。

他表示，美方以「相互尊重」的態度與中方互動。他強調：「中國是全球第二大經濟體，但美國已明確表達，我們有自己的優先事項與核心利益，並將捍衛。」

