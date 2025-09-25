韓媒：SK海力士兩年內將增購20台新機台 將EUV數量增加一倍
韓媒電子時報引述業界消息人士報導，SK海力士計劃在2027年前再添購約20台極紫外微影（EUV）設備。
SK海力士目前已有20台EUV設備，包括用於研發的機台。
每台EUV設備價格約在3,000億至5,000億韓元之間，按此估算，海力士購置支出至少將達6兆韓元。
新設備將分階段導入，首先安裝於預定年底投產的M15X廠，並將隨著技術升級進度在M16廠導入EUV。
彭博分析師指出，若SK海力士兩年內購入20台EUV設備，供應商艾司摩爾（ASML）明年營收可望成長。目前還不清楚，市場對ASML明年預估銷售50台EUV設備的推估中，是否已將這批潛在訂單納入。海力士預料將積極擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，以滿足強勁的AI需求，包括來自輝達（NVIDIA）的訂單。
