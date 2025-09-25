快訊

找OpenAI對手合作！微軟Copilot引進Anthropic模型

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）的Copilot產品，24日起引進Anthropic的人工智慧（AI）模型。 美聯社
微軟（Microsoft）將開始採用Anthropic的人工智慧（AI）模型來強化它的辦公AI產品Copilot。Copilot原本主要由OpenAI的模型驅動，微軟新增的這家合作夥伴Anthropic，是OpenAI的競爭對手。

從周三（24日）開始，企業用戶在使用微軟旗下Copilot系列AI助理時，部分功能將可以在OpenAI和Anthropic的模型之間切換，例如：輔助數位研究，支援建構客製化AI工具等。

彭博資訊分析，微軟能夠在辦公AI產品商業化方面取得領先地位，很大程度是得力於與ChatGPT開發商OpenAI的合作。微軟以巨額投資和提供資料中心算力，換來可以將OpenAI工具整合進微軟產品的權利。目前微軟Copilot系列，像是軟體程式撰寫助理、個人助理、辦公聊天機器人，都是由OpenAI的模型支援。

Anthropic由前OpenAI員工創辦，目前是OpenAI最大競爭者之一，也是AI產業的重要參與者。微軟正在重新評估與OpenAI的合作條件，同時也在開發自家AI模型更強大的版本。

ChatGPT推出近三年來，其他AI模型大量出現，要使用AI模型的各家公司也進行廣泛嘗試。微軟在內的大型雲端運算供應商已展開競爭，爭相提供多個不同AI模型服務，押注企業客戶會希望能在不同AI服務之間靈活切換。

Anthropic的Claude Opus 4.1模型專為處理複雜推理任務而設計，將能在微軟Microsoft 365 Copilot系列工具裡的Researcher（研究員）功能、Copilot Studio（代理生成工具）中使用。Copilot Studio的用戶也將能使用Claude Sonnet 4這個較輕量的AI模型。微軟表示，客戶也仍可繼續使用OpenAI模型。

